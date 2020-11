Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil poslal ministrovi Janu Hamáčkovi otevřený dopis. V něm upozornil na chybnou informaci, kterou ministr vnitra zveřejnil ve středu 11. listopadu na tiskové konferenci po jednání Ústředního krizového štábu ČR. Ministr a šéf štábu prohlásil, že vláda projednávala pracovní příkazy pouze pro mediky, nikoli pro studenty sociálních oborů.

Náměstek hejtmana MS kraje Jiří Navrátil (vlevo) a ministr vnitra ČR Jan Hamáček. | Foto: Deník

„Zlobím se. Je to přesně měsíc, co vláda studentům příslušných oborů pracovní povinnost uložila. Tito mladí lidé v sociálních službách navíc s ochotou a obětavě pomáhali už na jaře. Nevědomost pana ministra Hamáčka a včerejší veřejné prohlášení uvedly studenty i veřejnost v pochybnosti, zda jsou jejich pracovní příkazy v souladu se zákonem. A ještě hůře: je to výraz nezájmu a neúcty vůči těm, kteří jsou v sociálních službách nasazeni a často jsou kvůli přímému kontaktu s nakaženými v ohrožení,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a upřesnil, že aktuálně v sociálních službách v regionu působí na základě rozhodnutí 133 studentů a žáků.