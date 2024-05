U zrodu projektu stál v roce 2019 ostravský kuchař David Valíček, kterého v loňském roce doplnil i kuchař Petr Bláha, Michal Adam nebo Petr Přeček. K nim se přidaly i nutriční specialistky Michaela Remešová spolu Dagmar Kovářů. Fajne školní bistro je postavené na mentoringu ve školních jídelnách, kdy se lektoři zajímají o provoz jídelny, průběh přípravy pokrmu, vhodnost surovin, nevhodné používání dochucovacích směsí s obsahem soli ale i využívání moderních technologií.

Pozornost je věnovaná i strávníkům. Nutriční specialistky zařadily pro ty nejmenší i edukační pohádky k osvojování stravovacích zvyklostí. Děti často odmítají luštěniny, ryby, zeleninu i další potraviny. Projekt tak cílí svými aktivitami i ke snížení plýtvání potravinami. „Fajne školní bistro za celou dobu jeho fungování určitě vzbuzuje emoce a stále víc se o něm mluví. Zároveň je vidět větší snaha se o tyto věci kolem jídla ve školních jídelnách zajímat. Ne každá školní jídelna je ale projektu nakloněna,“ tvrdí Valíček, který ve škole, která se do projektu zapojí, stráví vždy jeden den.

Celému dni předchází konzultace a následně v jídelně spolu s kuchařkami celý den Valíček vaří a pomáhá jim předat zkušenosti i z jiných škol a provozoven. Společně se domluví na jídlech, která bude kuchařkám pomáhat vařit a děti tak mohou objevit na talíři například hamburger nebo asijskou kuchyni. Některé z jídelen navštíví za nějaký čas znovu, pokud o to mají zájem. Inspekce ale neprobíhá formou kontroly, kterou mohou lidé znát například z pořadu Ano, šéfe! Se Zdeňkem Pohlreichem. „Měl jsem možnost se do některých jídelen i vrátit a povzbudit je v tom, co dělají. Oproti Zdeňkovi se snažím při opakované návštěvě spíše podpořit jejich pracovní nasazení a samozřejmě je upozorním na věci, které u nich nejsou v pořádku. Vše je ale v přátelském duchu,“ uvádí šéfkuchař.

