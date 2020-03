OSTRAVŠTÍ HASIČI: Rouška je sexy! PODÍVEJTE SE na jejich orginální video

Nosit roušky je dnes normální, navíc to může být i sexy. Také ostravští hasiči se rozhodli, že přispějí k téhle tolik potřebné osvětě a šli na to vtipem, tancem a s nadhledem. Podívejte se, jak jim to jde v jejich nejnovějším videu.

Ostravští hasiči natočili propagační video Rouška je sexy. | Foto: HZSMSK

Autor: Redakce