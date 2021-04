Hasiči rozvážejí respirátory ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a dobrovolnými hasiči z Ostravy-Muglinova a Ostravy-Radvanic. Odtud si je odvezou jednotlivé školy.

Například na Novou radnici, tedy Magistrát města Ostravy, dovezl nákladní automobil dobrovolných hasičů z Ostravy-Radvanic už během středečního dopoledne 181 krabic a v každé 2000 kusů respirátorů, tedy celkem 362 tisíc kusů ochranných prostředků.

Pět prosklených dodávek HZS MSK a jeden nákladní automobil dobrovolných hasičů z Radvanic rozvážely ve středu tyto respirátory z Krajského distribučního centra v Ostravě-Hrabůvce, což byla dříve stanice HZS MSK. O den dříve je sem dovezli hlučínští hasiči ze Záchranného útvaru HZS ČR ze skladu SSHR v Pardubicích-Opočínku.

„Do středeční nakládky do vozidel se po přesném rozdělení krabic Krajským úřadem Moravskoslezského kraje zapojili hasiči z HZS MSK, Muglinova, Radvanic a také pracovníci krajského úřadu. Do rozvozu příslušníci HZS MSK a dobrovolní hasiči z Radvanic. Dosud bezproblémový rozvoz po kraji má být hotov do středečních 15 hodin,“ upřesnil mluvčí hasičů Petr Kůdela.