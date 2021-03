Už několik tisíc dávek proti covidu různých značek odvezli ostravští profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) od začátku března do velkokapacitního očkovacího centra, které vyrostlo v pavilonu A výstaviště Černá louka v centru Ostravy. Vyzvedávají si je každé ráno včetně víkendu v lékárně Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

Vakcíny se převážejí ve speciálních chladničkách s termografy a rovněž jsou zabezpečeny proti otřesu. | Foto: HZS Moravskoslezského kraje

Očkovací centrum je od 1. března v provozu sedm dní v týdnu, 12 hodin denně a již je mezi lidmi oblíbené. Hasiči ze stanice HZS MSK Ostrava-Poruba tam budou vozit vakcíny po několik následujících týdnů, a to až do odvolání. Zájemci o očkování se mohou zaregistrovat do národního rezervačního systému Reservatic a zvolit si jako místo očkování právě toto centrum.