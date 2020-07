"Hasiči včera obnovili dvanácté odběrové místo u nemocnice v Karviné, během úterý postaví třinácté odběrové místo u nemocnice v Bílovci. Jsou určena hlavně pro osoby, které se přijedou otestovat osobními auty," uvedl v úterý Petr Kůdela, mluvčí krajského hasičského sboru (HZS MSK).

S vytvářením odběrových míst v kraji začali vybudovat členové HZS MSK ve spolupráci s kolegy ze Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně již v polovině března u zdravotnických zařízení, a to postupně ve všech šesti okresech Moravskoslezského kraje.

Odběrová místa obvykle tvoří speciální velké odběrové stany pro vjezd osobních automobilů a dvě zelené stavební buňky jako zázemí pro zdravotnický personál. Řidič zde nevystupuje a zdravotní sestra mu odebere potřebný vzorek přímo ve vozidle.

TŘINECKÁ NEMOCNICE ROZŠIŘUJE PROVOZ ODBĚROVÉHO MÍSTA



Nemocnice Třinec mimořádně rozšiřuje provozní dobu odběrového místa. Tento týden funguje od pondělí až do neděle, a to vždy od 8 do 16 hodin.



"Každý den naši zdravotníci, na základě záznamů z aplikace Moravskoslezského kraje, chystají podklady ke stěrům na Covid-19. Důkladná příprava nám usnadňuje rychlý průběh daného procesu a pacienti tudíž nemusí čekat v dlouhých frontách," uvedla mluvčí Irena Sikorová Nožková.



Od začátku července bylo v odběrovém místě Nemocnice Třinec testováno přes 1400 osob.