Havárie náklaďáku v Ostravě nebyla skutečná. Ve městě se koná unikátní akce

/FOTOGALERIE/ Na ojedinělou konferenci se do Ostravy sjelo 160 odborníků z bezmála třiceti zemí.

Kontrola pohybu vozidel s nebezpečným nákladem, tísňová volání při haváriích kamionů, prevence kriminality a terorismus. O tom všem se hovoří na ojedinělé dvoudenní akci, která se od pondělí koná v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Mimo jiné se jí účastní zástupci automobilek, záchranáři, hasiči a IT specialisté.

Součástí setkání byla pondělní simulace havárie nákladního vozidla vezoucího nebezpečný náklad. Auto se střetlo s dalším náklaďákem a osobním vozem.

„Cílem bylo ověřit výsledky dosavadního vývoje inteligentních systémů pro nákladní auta, která si sama zavolají pomoc po nehodě,“ uvedla Eva Kijonková, mediální zástupkyně pořádající společnosti Vítkovice IT Solutions s tím, že obdobné systémy – takzvaný eCall 112 – jsou už v Evropě k dispozici pro osobní vozy.

„V případě kamionů jde ale navíc o to, aby byl vysledovatelný původ, vlastník a rizikovost nákladu,” dodala Kijonková.

Jak mluvčí zdůraznila, společnost Vítkovice IT Solutions získala pořadatelství i proto, že zatím jako jediná vyvinula speciální tablet pro řidiče nákladních aut. Díky němu má řidič pod kontrolou jak náklad, tak cestu před i za sebou. K tomu může využívat 360stupňové snímání prostoru.

„Tím se může mimo jiné účinně chránit před napadením a navíc vidí, co se mu děje s nákladem a v nákladovém prostoru, aniž by musel opustit uzamčenou kabinu,“ vysvětlil Rostislav Hlosta z Vítkovic IT Solutions, podle kterého je tablet prevencí kriminality i terorismu.

Řidič může ihned volat o pomoc prostřednictvím tlačítek tísňového volání na Integrovaný záchranný systém v zemi EU, kterou právě projíždí. Má možnost komunikovat hlasem i obrazem včetně odeslání GPS souřadnic polohy, kde se právě nachází.

Systém eCall 112 Systém eCall se skládá ze tří základních částí: z palubní jednotky ve vozidle, mobilní telekomunikační sítě a center tísňového volání 112. Po nehodě se systém aktivuje automaticky, umožňuje ale i manuální aktivaci. Kromě automatického datového spojení vždy existuje i hlasové spojení mezi vozidlem a pracovištěm pro příjem tísňového volání, aby kdokoli z osádky vozidla mohl poskytnout další podrobnosti o nehodě. Pro příjem volání eCall budou v úvodní fázi zavádění služby v ČR upraveny dva technologické uzly. K odbavování hovorů budou určena dvě krajská call centra 112 – v Praze a Ostravě.