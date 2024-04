/VIDEO, FOTOGALERIE/ Novým hejtmanem Moravskoslezského kraje během středečního dopoledne zastupitelé zvolili Josefa Bělicu (ANO). Stal se tak v pořadí šestým hejtmanem. Ve své funkci nahradil Jana Krkošku, který rezignoval poté, kdy byl na konci března uznán vinným z úplatkářství lékařů. Pro zvolení nového hejtmana hlasovalo 36 z přítomných zastupitelů, šestnáct bylo proti a hlasování se zdrželi čtyři zastupitelé.

Novým hejtmanem Moravskoslezského kraje je Josef Bělica, 3. dubna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Krkoška kromě funkce hejtmana rezignoval i na funkci krajského zastupitele, místo radního a zastupitele v Krnově, a rovněž opustil hnutí ANO. Krajští koaliční zástupci se následně dohodli na tom, že jeho nástupcem v čele kraje bude Josef Bělica, který je poslancem, a také primátorem Havířova.

Právě tato kumulace funkcí spustila diskusi ještě před zahájením hlasování. „Říkal jsem to několikrát, neumím si představit, že bych dlouhodobě vykonával dvě exekutivní pozice, takže pozici primátora Havířova opustím. Bude to až v okamžiku, kdy si budu jistý, že všechny projekty, které tam jsou nastartované, budou dále pokračovat. Myslím, že to nebude trvat dlouho,“ řekl Bělica. Opozice se ale opakovaně dotazovala, kdy konkrétně se funkce vzdá, na to ale Bělica neodpověděl, což opozice označila za arogantní.

VIDEO: O krok blíž druhému Míru. Ostrava plánuje prodat pozemek pro nové divadlo

„Chtěla bych apelovat na všechny, kteří jsou proti kumulaci funkcí, včetně hnutí ANO, že každý hlas pro Josefa Bělicu je skutečně hlas pro legitimizaci kumulace funkcí. S tímto bych chtěla učinit protinávrh, a to, aby se hejtmanem stal stávající první náměstek, který teď tu pozici vykonával, kterým je Jakub Unucka,“ navrhla zastupitelka Moravskoslezského kraje Zuzana Klusová. První náměstek Jakub Unucka (ODS) ale nominaci odmítl.

O slovo se přihlásil i bývalý hejtman Ivo Vondrák (O.K.). „Já bych chtěl říci, že vy, kteří tady sedíte v předsednictvu a mezi zastupiteli, jste mohli změnit běh věcí. Není právo, které by určovalo, že vítěz voleb sestavuje radu kraje. Mám nepříjemný pocit, že jste dvakrát věci změnit mohli a změnit je nechcete a otázka zní, z jakého důvodu. Řešení je zkrátka jednodušší a hlavně pohodlné. Nechat věci tak, jak jsou. A předpokládat, že ta ostuda, která se tady stala s bývalým hejtmanem Janem Krkoškou, se překoná. Já si myslím, že se nepřekoná,“ dodal bývalý hejtman.

Elektrárna Tamehu je kvůli sporům s hutí Liberty Ostrava na prodej

Bělica po zvolení hejtmanem poděkoval všem za podporu. „Volby si vážím a pozici přijímám s respektem a pokorou,“ dodal nový hejtman. Koncem března novinářům uvedl, že se pokusí zajistit stabilitu v rozbouřených dobách.

„Nové personální obsazení funkce hejtmana pro nás znamená, že budeme pokračovat v realizaci strategických projektů, jako jsou třeba EDEN nebo TPA – inovační centrum pro transformaci vzdělávání. A to je pro nás klíčové. Stejně jako vyjednání lepší pozice Moravskoslezského kraje při nastavení nového rozpočtového určení daní. Nesmíme dopustit, aby kraj přišel o 600 milionů korun ročně,“ sdělil první náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Kdo je nový hejtman Josef Bělica?

Josef Bělica se narodil 16. července 1978 v Havířově. Od roku 2013 je členem hnutí ANO, dva roky nato byl zvolen předsedou krajské organizace hnutí v Moravskoslezském kraji. Funkci vykonává dosud. V zastupitelstvu kraje je od roku 2016. V listopadu 2018 byl po dvou letech ve funkci náměstka primátorky zvolen primátorem Havířova, o čtyři roky později funkci obhájil. V zastupitelstvu města je od roku 2014. Od podzimu 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny PČR, své místo ve sněmovně obhájil v roce 2021. Je členem tamního výboru pro obranu a několika komisí. Studoval na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. V roce 2001 získal bakalářský titul na fakultě strojní, v roce 2019 na hornicko-geologické fakultě získal titul inženýra. Vystudoval také Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Má titul MBA. Do roku 2016 se živil jako podnikatel, zabýval se prodejem příslušenství pro notebooky, tablety a počítače. Je také několikanásobným mistrem České republiky v těžké váze v karate, deset let byl reprezentantem a na mistrovství Evropy skončil sedmý. Josef Bělica je ženatý, má tři děti a celý život žije v Havířově. Vyrůstal v Podlesí, nyní žije na Šumbarku. Právě na svůj původ je náležitě hrdý. Když se jej koncem března novináři zeptali, jak by se prezentoval voličům, kteří jej neznají, s nadsázkou řekl: „Je to kluk ze Šumbarku, má 190 centimetrů, tři děti a je mu 45 let.“ Ze své sportovní kariéry chce do politiky přenášet smysl pro fair play a týmovou práci.

K TÉMATU

Moravskoslezský kraj drží neslavné prvenství v počtu hejtmanů, kteří se během jednoho roku vystřídali ve funkci. Po Ivo Vondrákovi a Janu Krkoškovi je Josef Bělica třetím hejtmanem regionu v průběhu dvanácti měsíců. Od vzniku krajů v roce 2000 je pak Bělica celkově šestým hejtmanem Moravskoslezského kraje.

Dosavadní hejtmani Moravskoslezského kraje