Bar s hernou se nachází v komplexu u křižovatky ulic Poděbradova a 30. dubna v centru Ostravy. Je v suterénu, kam se jde po schodišti. Na příchozí čeká zamřížovaný prostor. V době naší návštěvy byl zavřený.

VIDEO: Prodaná nevěsta v Ostravě! Premiéra je tu, podívejte se na generálku

„Scházeli se tady feťáci. Někdy postávali venku u schodů, dělali tu nepořádek. Prostě sebranka,“ prozradil Deníku jeden z podnikatelů, který má v areálu pronajaté prostory. „Člověk se vždycky po příchodu do práce třásl, aby to neměl vykradené,“ dodal. A nebyl jediný, kdo se bál. S obavami se Deníku svěřila provozovatelka samoobslužné prádelny. „Ten pocit byl hodně nepříjemný. Kolem nás se pohybovali různí lidé, měli jsme strach, aby k nám nevlezli a něco neukradli,“ uvedla.

Přímo u schodů vedoucích do suterénu je pizzerie. „Byl tady hluk, měli marihuanu, křičeli, někdy se schylovalo i ke rvačce. Zastavovali se u nás lidé a důrazně nás žádali o nápravu. Mysleli si totiž, že když někdo postává či posedává u schodiště před naší pizzerií, že přišli k nám. To nám určitě dobré jméno nedělalo. Snažili jsme se to lidem vysvětlit. Někteří to pochopili,“ řekla pracovnice pizzerie.

Ostraváci pláčou nad novými zálohami Heimstadenu. Cena tepla letí vzhůru

Informace o nelegální herně se dostaly k ostravským kriminalistům a následně k celníkům, do jejichž kompetence tato oblast spadá. „O herně v centru Ostravy, ve které měly být nelegální výherní automaty, jsme informovali celní správu. Následně jsme provedli společnou kontrolu v tomto objektu a kolegové z celní správy si případ převzali do své gesce,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Celníci nelegální automaty zajistili. Nyní probíhá další vyšetřování. Podrobnosti by měly být známy v nejbližších dnech.