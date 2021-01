Od loňského roku je v Ostravě plošně zakázán hazard s výjimkou kasin ve vybraných obvodech. Hráči z celého města se v nemalé míře přesunuli na internet, dosud však zisk z prohraných peněz „shrabovaly“ opět jen městské části s kasiny. Na kolik peněz si nově radnice přijdou a kdo na tom bude nejvíce tratit?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Zatímco u klasického hazardu na automatech (takzvaná technická hra) zůstávala většina peněz ve městě, u internetových her je to obráceně – sedmdesát procent putuje na ministerstvo financí a jen třicet procent se vrací městům. Přesto je to nemalá částka v řádu desítek milionů korun.