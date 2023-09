Vítkovický kotel se vyvíjí. Dávno pryč jsou doby, kdy v podstatě neexistoval, v poslední sezoně měl už velmi slušné „grády“, což souviselo s úspěchem na ledě. Vítkovický fanklub a spíkr Kamil Zvonek však chtějí docílit úplně jiného věhlasu fanouškovské značky HCV. Co plánují?

Vítkovická euforie v Hradci Králové, 6. zápas semifinále | Video: Deník/Petr Jiříček

Spousta choreografií přes celý sektor C2, kde kotel sídlí, hlasitější skandování, organizované výjezdy na všechny důležité zápasy. O fanklubu hokejových Vítkovic bylo v uplynulé sezoně slyšet zase o něco víc. A v té, která začíná už dnes díky účasti v Lize mistrů, má přijít další zlom. „Chceme si vydobýt prestiž,“ avizují předseda fanklubu a spíkr vítkovického kotle Kamil Zvonek a jeho pravá ruka Ondřej Teichmann.

První čtyři roky, až do roku 2010, byl fanklub pouhým neoficiálním sdružením fanoušků, v hale kotel sídlil roztříštěný na více místech, chyběla organizace. A řadu dalších let trvalo, než byl oficiálně zapsán jako spolek a mohl naplno začít využívat všech výhod. To už s novými lidmi ve svém středu.

„Se současnou podobou jsme z velké části spokojení. Jsme rádi, že se chytají nové pokřiky, byť by pořád mohl být větší zájem o výjezdy. Lidé si občas stěžují, že nás doma kotel hostů překřičí, ale totéž platí obráceně, kde překřičíme naprostou většinu zase my. Navíc v televizi to mnohdy vyzní ještě jinak, protože z 90 procent jsou ruchové mikrofony u sektoru hostů,“ říkají Zvonek s Teichmannem s tím, že fanklub má nyní přes sto registrovaných členů a cílí bezmála na dvojnásobek.

Na ledě se daří. Kotel láká

Už na samotné účasti v kotli, kde je přítomnost členů fanklubu podmínkou, bylo loni vidět, že zájem o vítkovický hokej a fandění je na vzestupu. Z prvotních někdy jen 150 lidí se kotel v klíčové fázi sezony rozrostl až na 580 fanoušků, schody mezi sedačkami neexistovaly. Cílem je, aby to v Ostravar Aréně takto vypadalo po celou sezonu, čemuž může pomoci větší počet fanoušků, kteří už nedosáhnou na dětskou permanentku a díky padesátiprocentní slevě pro fanklub se patrně stanou jeho součástí.

„Výhodou pro členy fanklubu jsou nejen o polovinu levnější permice, ale také o stovku levnější výjezdy a přednost na nich či slevy na speciálních dresech. Začali jsme vyrábět kotelnická trička a nálepky, letos chceme přidat teplákovky,“ vyjmenovává Ondřej Teichmann.

Z mladšího osazenstva kotle si nic nedělá, naopak vyzdvihuje, že mladší fanoušci třicátníky a starší hravě strčí do kapsy svou vášní a aktivitou.

Akustiku rozlehlé haly s Kamilem Zvonkem považují za boj s větrnými mlýny, daleko víc se však bojí možné nové haly. „Nové Rondo nebo Plecharénu už nikdo nepostaví. A než dopadnout jako Třinec, který využil koncept liberecké a karlovarské haly, kde je kulisa ještě horší, to raději nadále Palác. Navíc menší halu by bylo snazší vyprodat a klub by kvůli boji o lístky jistě také zdražil,“ říká Zvonek k aktuálně jednomu z nejžhavějších témat vítkovického hokeje – možné nové hale.

Zrádci už si za Vítky nezahrají

Naopak ho těší progres nastartovaný pod sportovním ředitelem Romanem Šimíčkem a manažerem klubu Patrikem Rimmelem. „Je dobře, že se vrátili, jsou to srdcaři a vrátili klubu zpátky hrdost,“ cení si „fanklubáci“. „Zlepšila se vzájemná komunikace s klubem, respektují hráče i fanoušky. Taky nám na rovinu řekli, že pokud nějaký hráč klub zradil, už se v jeho dresu neukáže. Hodně let byl klub bez hrdosti a bral vše, co se namanulo, a hráči tady dělali špatné věci,“ vzpomínají Zvonek s Teichmannem.

Vítkovice permice ani po úspěchu nezdražují. Stojíme o fanoušky, hlásí z Ostravy

Zářnými příklady jsou podle nich Zbyněk Irgl, Rostislav Olesz nebo Patrik Bartošák. „Vítkovický fanoušek rychle zapomíná. Kdyby dnes přišel na stadion Baníku Matušovič, sborově jej vypískají. Tam panuje obrovská hrdost od klubu až po posledního fanouška a jsem rád, že to začíná i u nás,“ podotýkají vítkovičtí srdcaři. „Je dobře, že Šimíček s Rimmelem nastolili řád. Jen teď bude třeba najít novou tvář v kabině, která by nahradila Aleše Stezku, na jehož děkovačku zůstávalo v hale i nevídaných šest tisíc lidí,“ těší Zvonka s Teichmannem, že už se neodchází houfně „se sirénou“.

Fanklub chce novým standardům pomoci. Chystá nové chorály, častější a lepší chorea, ještě více výjezdů. Rád by fanoušky přesvědčil i k barevné jednotnosti v kotli, kde speciální či retro dresy silně kontrastují. „Čím spokojenější lidi před sebou vidím, tím víc mě to nabíjí,“ vzkazuje Zvonek, který dělá spíkra na Vítkovicích čtyři roky, na hokej chodí 15 let. Hokejisté vše letos opět musí podpořit svými výkony na ledě.