Za období od 6. do 9. října 2020 eviduje Krajská hygienická stanice Ostrava (KHSO) celkem 1773 Covid-19 pozitivních případů v Moravskoslezském kraji. Výrazný je nárůst nakažených zejména v okrese Ostrava-město.

"Ve všech lokálních ohniscích se nám daří zajistit všechny epidemiologicky významné kontakty. V Ostravě jde o 545 případů, okres Opava 382 potvrzených případů, následuje Karviná se 285 případy, Frýdek-Místek 265, Nový Jičín 174 případů a Bruntál se 122 případy," uvádí v tiskové zprávě KHSO.

"Mimo výskyty, u nichž je zdroj nákazy primárně spojen s rodinou, s pracovištěm či se školou, se jedná o výskyty v rámci zdravotnických zařízeních a v zařízeních poskytovatelů sociální služeb, zejména v okresech Ostrava-město, Opava a Bruntál," popisují dále hygienici.

Pomoc armády

Hejtman Ivo Vondrák již požádal o armádní pomoc pro dva domovy seniorů v Moravskoslezském kraji s výskytem koronaviru. Třiadvacet příslušníků Armády ČR, z nichž dva jsou zdravotníci, by mělo pomáhat v Domově Slunečnice v Ostravě a v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích - zařízeních, která se potýkají s vysokým počtem klientů a zaměstnanců pozitivně testovaných na koronavirus.

„Počet lidí s onemocněním covid-19 v Moravskoslezském kraji roste a bohužel přibývají nemocní i v té nejohroženější skupině – mezi klienty sociálních ústavů. Tam je situace o to složitější, že nakažený je i personál a hrozí, že se o seniory nebude mít kdo starat. Proto jsem požádal vojáky, aby pomohli ve dvou domovech v Ostravě a v Kravařích, jejichž provoz je kvůli koronaviru vážně ohrožen,“ vyjádřil se k situaci hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Důvod je prostý – armáda se dobře osvědčila při jarní první vlně pandemie a při a prvním vyhlášení nouzového stavu.

„V Domově Slunečnice v Ostravě by 11 vojáků mělo pomáhat zajišťovat logistiku pro každé z deseti pobytových pater tohoto sociálního zařízení. V Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích by 12 příslušníků armády o klienty přímo pečovalo. Zajišťovali by manipulaci s imobilními klienty, pomohli s podáváním stravy, zdravotníci pak podávali léky,“ doplnil Ivo Vondrák.