Zdravé fórum svou účast popřelo, policie nyní prošetřuje, zda se jedná o trestný čin, nebo jen přestupek, jako například při posledním lednovém úterý, kdy se notně větší šibenice objevila v Praze před Sněmovnou, nebyla však adresována konkrétní osobě.

Hejtmanovo okolí je záležitostí znepokojené, on sám přemýšlí nad motivem a přehledem pachatele. „Vždyť já si také myslím, že pandemický zákon je špatný,“ nechápe Ivo Vondrák, podle něhož je takové jednání v demokratické společnosti přes čáru.

Když jste se o šibenici s oprátkou za plotem dozvěděl, jaké byly vaše pocity?

Že je to ubohý způsob, jak chtějí někteří lidé upozornit na chystaný pandemický zákon, na to, že je špatný. Já si to ale mimochodem myslím taky. Nejsem zastáncem této změny. Pro mě jako politika sice taková situace není nic moc překvapivého, ale zcela nevhodně to působí na mé okolí a nejbližší, snášejí to velmi těžce.

Co vám na to říkali?

Nebudu těm lidem dávat důvod k tomu, aby něco takového opakovali. Zkrátka to zvládám jinak než někdo, kdo na takovou politiku zvyklý není. Mimochodem sousedka, která mne na to upozornila, byla dost vyděšená.

Jde podle vás o „neškodný“ a nevhodný vtípek za hranou, nebo máte nyní reálné obavy a raději přijmete jistá opatření?

Nepožádal jsem nikoho o ochranu. Mám však dohodu s ředitelem krajské policie, že jim budu všechny obdobné záležitosti hlásit, není to ojedinělý případ vyhrůžky. Bohužel je to součást dnešní nekultury, která se stále více zhoršuje. Výpady jsou stále agresivnější, už to není o diskusi, o klasických formulacích, v demokratické společnosti je to za čarou přijatelného.

Za pachatele jste označil Zdravé fórum s odkazem na obsah dokumentu na šibenici, máte pro to bližší důvod? Ty dokumenty mohl pro interpretaci svých myšlenek využít kdokoli…

Vycházím z toho, že tam byl připíchnut leták Zdravého fóra k pandemickému zákonu. Ale já nevím, kdo nebo co je Zdravé fórum. Ale musejí být lidé, kteří je zakládali, a lidé, kteří je podporují. Netvrdím, že pachateli jsou zakladatelé, tvrdím, že s nimi sympatizují a podporují je. Je totiž třeba si uvědomit, že když založíte takovouto aktivistickou platformu, může to mít tyto následky.