Hygienici v pátek rozšířili protiepidemická opatření na celý region. Do té doby omezení platila jen v okresech Karviná a Frýdek-Místek. V kraji se tak znovu musí nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách.

Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Okamžitá platnost i rozsah opatření vyvolala kritiku. Před sídlem hygieniků v Ostravě se ještě v podvečer objevily protestní nápisy. Hygienici nová nařízení zdůvodnili případy komunitního šíření covidu-19, u nichž nelze dohledat původ nákazy, a přesunem případů do rizikové skupiny lidí nad 65 let. Označili je za preventivní.

V tomto kraji se neděje nic výjimečného. Svolávám na pondělí Bezpečnostní radu kraje a budu požadovat zdůvodnění každého z bodu vydaných opatření.

"V tomto kraji se neděje nic výjimečného. Svolávám na pondělí Bezpečnostní radu kraje, budu požadovat zdůvodnění každého z bodu vydaných opatření," uvedl dnes Vondrák.

Hygiena: každý bod vydaných opatření je smysluplný

Ředitelka krajských hygieniků Pavla Svrčinová v reakci na jeho slova řekla, že každý bod vydaných opatření je smysluplný a opodstatněný tím, že se objevují malá lokální ohniska bez souvislosti.

"Nemůžeme přijít na to, odkud se to tam bere. Prostě těch nemocných je více. Není to tak, že by to bylo 200 či 300 případů, ale pořád to osciluje mezi 30 až šedesáti sedmdesáti případy za den," uvedla dnes pro Svrčinová. Podle ní hygienici opatření dostatečně odůvodnili. Dodala, že nařízení neomezují žádné ekonomické aktivity a jsou zaměřeny hlavně na lidi. "Roušky, opatření ve fabrikách, protože jsme zjistili, že sami to na základě svých krizových plánů neudělali, dezinfekce na zastávkách, dezinfekce madel, košíků a tak podobně. To si myslím, že je naprosto na místě," dodala.

Epidemiolog Rastislav Maďar dnes v České televizi uvedl, že o začátku doby platnosti zpřísněných opatření rozhodla Krajská hygienická stanice. "Musím říct, že to nebylo šťastné a byli jsme z toho překvapeni," podotkl dnes Maďar. Podle něj dosud každé mimořádné opatření, které vydávalo ministerstvo zdravotnictví, vstoupilo v platnost nejdříve až o půlnoci.

Dodal, že je to poučení pro případ, kdy se v jakékoliv části ČR bude vydávat mimořádné opatření, že by nemělo vstupovat v platnost dříve než o nadcházející půlnoci.

Okamžitým uvedením tak podle něj vznikaly absurdní situace, kdy lidé například ráno jeli do práce bez roušky a odpoledne, když se vraceli domů hromadnou dopravou, už ji mít museli. Podle Maďara je problémem načasování, ale obsahová náplň opatření je podle něho v pořádku.

Zpřísněná opatření v pátek kritizovala například ředitelka zrušeného festivalu Colours of Ostrava. Snížení hranice účastníků hromadných akcí z 1000 na 100 znemožnilo pokračování NeFestivalu, který měl v Ostravě nahradit právě zrušené Colours of Ostrava.

Podle posledních pátečních údajů chytré karantény, které hejtman zveřejňuje, se v regionu od počátku pandemie nakazilo 3891 lidí.

Data a údaje o nemocných se z různých zdrojů liší, důvodem jsou odlišné způsoby zpracování údajů. Například Krajská hygienická stanice Ostrava k pátečnímu podvečeru v regionu evidovala 3596 pozitivně testovaných.

Hejtmanství ale dřív poukazovalo na to, že hygienici byli v prodlení se zpracováváním údajů. Hygienici navíc data o nemocných vykazují až v okamžiku, kdy s nimi mají epidemiologické šetření. Statistika, kterou ke koronaviru zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, zase v regionu dnes udává kumulativně 3942 nemocných od počátku pandemie.

Záznam tiskového brífinku po jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje v pondělí 13. července 2020:

