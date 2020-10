Hejtman vytipoval školy v kraji pro děti vybraných profesí. Zde je seznam

V návaznosti na vládní usnesení, podle kterého jsou počínaje dneškem uzavřeny základní školy, určil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák čtyři desítky škol v regionu, kam budou chodit děti vybraných profesí. Tyto školy zajistí péči o děti od 3 do 10 let, a to ve všední dny od 6 do 18 hodin.

Poslední školní den a rozdání vysvědčení na základní škola Ostrčilova v Ostravě. Žáci ZŠ musí mít povinně roušky při vstupu do budovy školy, jako opatření k šíření koronavirového onemocnění COVID-19. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň