Kauzu, do níž bylo různým způsobem zapojeno na 200 osob, několik let rozplétala a vyšetřovala Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem (NCOZ).

Podle obžaloby se měl Jan Krkoška s dalšími obžalovanými podílet na „motivování“ lékařů. Deník se hejtmana zeptal, zda se chce k celé záležitosti vyjádřit. „V tuto chvíli určitě ne,“ uvedl Jan Krkoška. Na další dotaz, zda o žalobě a soudním jednání ví jeho kolegové a spolustraníci, odpověděl: „Určitě vedení v Praze ano.“

Co se týká kolegů v Moravskoslezském kraji, také oni podle hejtmana mají potřebné informace. Hejtman komentoval i to, že jde o dvanáct let starý případ. „Je to věc, která je dvanáct let stará. A může se stát každému člověku, který je někde zaměstnaný,“ uvedl bez bližšího upřesnění hejtman, který je připraven v případě odsuzujícího verdiktu vyvodil důsledky. „Určitě se k tomu nějak postavím,“ řekl Deníku.

Dvě stovky stíhaných

Původně bylo v kauze stíháno 200 osob, z toho 151 lékařů. U 128 lékařů došlo k podmíněnému zastavení trestního stíhání. „Obvinění se k trestné činnosti plně doznali, svého jednání litovali, nebyli v minulosti odsouzeni a poukázali na pomoc obětem trestných činů 1,5 násobek částky, za kterou byli stíháni. Celkem přibližně 20 milionů korun,“ vysvětlil Ibehej. Postupně proběhlo několik soudů s lékaři i zástupci farmaceutických firem. Padaly podmíněné a peněžité tresty. Jan Krkoška patří mezi poslední stíhané, u kterých ještě soud nerozhodl o vině či nevině.

Policie se zajímala o období mezi roky 2009 až 2013. Jan Krkoška v letech 2009 až 2012 působil na významném postu ve společnosti Interchemia Praha, spol. s. r. o., která se ocitla v hledáčku detektivů z NCOZ. Právě odtud měly úplatky putovat k lékařům. Jan Krkoška ve firmě pracoval v pozici takzvaného district manažera. Pod sebou měl zaměstnance označované jako reprezentanty mající na starost kontakty s doktory. Podle obžaloby Jan Krkoška o fungování systému věděl a údajně se na něm podílel. Potvrdit to mají zajištěné důkazy i výpovědi dalších aktérů. Jan Krkoška ale v rámci svých výpovědí uvedl, že do přímého kontaktu s lékaři nepřišel.

Hlavní líčení začne ve čtvrtek u Obvodního soudu pro Prahu 2. Zatím je naplánováno na jeden den. Zda padne verdikt, není v této chvíli jasné.

K tématu

Jan Krkoška vstoupil do politického povědomí v červnu 2023, kdy na postu hejtmana Moravskoslezského kraje nahradil „rebela“ Ivo Vondráka (ANO). Ten se v prezidentských volbách vymezil vůči svému tehdejšímu stranickému šéfovi a kandidátovi na post prezidenta republika Andreji Babišovi. Veřejně podpořil jeho protikandidáta Petra Pavla. Reakce na sebe nenechala příliš dlouho čekat. Před červnovým jednáním zastupitelstva Moravskoslezského kraje bylo jasné, že Vondrák bude odvolán. Této situaci předešel tím, že sám rezignoval na post hejtmana. Zastupitelé pak novým hejtmanem zvolili tehdejšího náměstka Jana Krkošku (ANO).