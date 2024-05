Hned v pěti dnech na přelomu května a června se vůbec poprvé v historii uskuteční v Ostravě IVCA Rally. Jde o mistrovství světa v jízdě na historických, mnohdy i 150 let starých kolech, mimo jiné takzvaných kostitřasech. Na programu je nejen mistrovství světa na ovále, ale i závod na 160 kilometrů, gala vyjížďka v historických kostýmech i cyklistický bleší trh.

Mistrovství světa v jízdě na historických kolech, Klub Českých velocipedistů v Hrabové, Ostrava. | Foto: se souhlasem Klubu českých velocipedistů v Hrabové

Pořadatelství IVCA Rally, hlavní události Mezinárodní cyklistické asociace veteránů (IVCA), se v Ostravě chopil Klub českých velocipedistů v Hrabové. Do asociace byl přijat před sedmi lety a nyní projde největším testem od svého obnovení před jedenácti lety. Založen už však byl v roce 1906. K organizaci v zahraničí prestižní akce tak má dobré předpoklady.

Rozhodně to má být velká sláva. Do Ostravy dorazí na přelomu tohoto a příštího měsíce až na tři sta účastníků na historických kolech, a to doslova z celého světa. Zúčastní se veteránští cyklisté z Německa, Francie, Belgie, Anglie, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Polska, Lotyšska, ale také z Kanady, Indonésie a samozřejmě České republiky.

Kdo je nejlepší na kostitřasu?

42. ročník zejména v zahraničí prestižní akce slibuje čtyři dny plné netradiční zábavy. Základnu budou mít účastníci v Národním zemědělském muzeu (NZM) v Dolních Vítkovicích, kam dorazí ve středu 29. května k registraci a slavnostnímu zahájení. Ve čtvrtek 30. května bude na programu závod na sto anglických mil (Century Race), tedy na 160 kilometrů.

„Pojede se deset šestnáctikilometrových okruhů po cyklostezce podél řeky Ostravice – z Dolních Vítkovic do Vratimova a Hrabové a zpět,“ popsala za organizátory itinerář Irena Heinichová z Klubu českých velocipedistů v Hrabové s tím, že účastníci budou mít dvanáctihodinový časový limit. Po poledni pak na společnou dvacetikilometrovou vyjížďku vyrazí ostatní účastníci akce, kteří nebudou závodit. Cyklostezka zůstane během závodu otevřená pro veřejnost.

Druhý „ostrý“ den, v pátek 31. května, je na programu mistrovství světa v jízdě na vysokých kolech v mužské i ženské kategorii. Kostitřasy obsadí ovál In-line parku U Cementárny a soutěžit se bude i v řadě dalších disciplín na různých typech historických kol. Program dne zakončí dvacetikilometrová noční vyjížďka na Landek.

Centrum města v obležení krojovaných cyklistů

Pro veřejnost a příznivce historické cyklistiky bude vizuálně nejzajímavější zřejmě sobotní gala vyjížďka v dobových kostýmech. Před NZM budou u této příležitosti vystavena i historická auta a motocykly. Takzvaná Grand Parade zavítá i na Masarykovo náměstí a na den dětí i stylově před Divadlo loutek Ostrava.

V neděli 2. června program IVCA Rally završí bleší trh, v NZM bude k zakoupení vše, co souvisí s historickou cyklistikou. Už od poloviny dubna se tam koná také výstava spjatá s vysokými koly. Mezinárodní cyklistická slavnost se koná za podpory města Ostravy a pod záštitou primátora Jana Dohnala.

„Pro klub je organizace takto prestižní akce náročná, každý z aktivních členů organizačního týmu má přitom svou práci, ale doufáme, že se nám podaří splnit očekávání a budeme si moci říci, že jsme to zvládli,“ doufá Irena Heinichová.