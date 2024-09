VŘ 44/2024 - Referent / Referentka krajského stavebního úřadu (vhodné i pro OZZ, OZP s max. 2. st. inv.) Charakteristika vykonávané práce: - Vykonává působnost krajského stavebního úřadu, zejména v oblasti pozemních a vodních staveb. - Vykonává stavební kontrolu dle § 291 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. - Poskytuje odbornou a metodickou pomoc stavebním úřadům. - Vykonává kontrolu působnosti stavebních úřadů ve věcech stavebního řádu. - Přezkoumává na svěřeném úseku správní rozhodnutí a opatření vydaná obcemi a městy v působnosti stavebních úřadů. - Spolupracuje a podílí se na další činnosti odboru. Požadované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě, případně i jiné za současného splnění kvalifikačních podmínek dle § 30a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet). Spolehlivost, zodpovědnost, dobré komunikační schopnosti, zájem o profesní a osobní rozvoj. Výhodou je praxe v oblasti veřejné správy, znalost spisové služby GINIS, případně zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Výhodou je také řidičský průkaz skupiny B. Požadované doklady: a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) přihláška. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Pracovní pozice je vhodná také pro osoby se zdravotním postižením. Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/. Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 2.9.2024 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány. Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem. Vhodné i pro absolventy, osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ), OZP s maximálně 2. stupněm invalidity. U nás získáte více | Moravskoslezský kraj | (msk.cz/) 27 250 Kč

Detail nabízené práce