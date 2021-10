V místě již dříve vznikly ze starých garáží menší provozovny, novou tvář dostal stávající obchod Hruška nyní přibyly parkoviště, budova, ve které jsou pošta, informační centrum, knihovna a toalety. Uprostřed návsi stojí tři a půl metru vysoká socha Valacha s valaškou přes rameno a tři ovce s jehnětem od sochaře Pavla Cupáka - ve fotogalerii níže se můžete podívat na sochu před dokončením, ještě v ateliéru - pozn. redakce.

Místostarostka Trojanovic Ivana Vrtalová, která moderovala úvodní část sobotní akce, uvedla, že s pojmem Náves na Lomné začali pracovat o loňských letních prázdninách, kdy se v místě konaly některé akce, jako například Mírový běh.

„Když jsme tvořili letáky, věděli jsme na co občany zveme, v kolik je na to zveme, ale neuměli jsme úplně popsat, kam je na to zveme. Vznikaly nápady jako za obchodem Hruška nebo u kavárny a jiné,“ sdělila Ivana Vrtalová.

"Nakonec jsme se dohodli, že toto místo budeme označovat Náves na Lomné. Uvidíme, jak se to ujme," dodala s tím, že v Trojanovicích se jedná o první náves, která ale nemusí být poslední. Připomněla, že kromě Lomné mají Trojanovice ještě další tři části Bystré, Ráztoku a Pod Javorníkem. „Začínáme na nejobydlenějším místě - na Lomné,“ poznamenala místostarostka.

Poté zabrousila do historie salašnictví, které silně ovlivnilo ráz zdejší beskydské krajiny, salašnictví a ovečky byly také hlavním tématem písniček, které zazpíval dětský sbor. Zatímco některé děti zpívaly, jiné plně využívaly oveček k posezení. Ty totiž mohou sloužit zároveň jako lavičky.

Poté, co místostarostka Vrtalová pokřtila každou ze soch valašskou slivovicí, ujal se slova starosta Trojanovic Jiří Novotný, který zejména ocenil, že na otevření nové návsi přišlo mnoho lidí, a to nejen z Lomné, ale i z dalších částí Trojanovic a také z okolních obcí.

Otevření návsi se zúčastnilo také několik hostů. Přítomen byl například válečný veterán, sedmadevadesátiletý trojanovický rodák Ludvík Šablatura.

„Jsem nadšený z toho, co se tady všechno udělalo,“ řekl mimo jiné. S krátkými projevy se připojili také bývalý dlouholetý starosta Drahomír Strnadel, starostka Kunčic pod Ondřejníkem a čerstvě zvolená poslankyně Michaela Šebelová, poslanec Jakub Janda z Frenštátu pod Radhoštěm či Kamil Mrva, kopřivnický architekt, který navrhl novou budovu i celou náves.

Pásku k objektu infocentra, pošty a knihovny přestřihly děti, které tak symbolicky otevřely i novou náves. Zatímco někteří účastníci akce se vydali na prohlídku nových prostor, jiní zůstali na návsi a vychutnávali si vystoupení valašské muziky RukyNaDudy.