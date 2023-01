Jednou si jejich přítomnost žádal stav mostu přes železnici, jindy opakovaně samotná vozovka, naposledy vznik odtokového žlábku na krajnicích. Vždy po úsecích, nikdy se nespravila celá silnice, takže silničáře zde řidiči vídají s trochou nadsázky téměř každoročně.

Na Rudné v Ostravě „přehodí výhybku“. Jeden most je hotový, druhý půjde k zemi

„Předmětný úsek byl naposledy opravován v roce 2011. Ano, na silnici I/59 probíhaly v předchozích letech opravy asfaltového souvrství, vždy se však jednalo o navazující úseky či úseky zcela izolované, nikoliv však tento, který je opravován jako poslední část,“ informoval už v prosinci Deník mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Z týdne měsíc. Nebo víc?

Tehdy mělo jít o bleskovou akci. V neděli 4. prosince silničáři rozmístili kužely a v dalších dnech už se zpod strojů nahřívajících starý asfalt před zfrézováním kouřilo široko daleko. Následující neděli mělo být hotovo. Oprava víc než kilometrového úseku nanejvýš za týden? To se řidičům líbilo.

„Oprava mezi Radvanicemi a Petřvaldem bude do neděle ukončena. Aktuálně je hotové frézování starých povrchů a probíhá obnova asfaltového souvrství ve směru na Karvinou,“ říkal v polovině týdenní akce mluvčí.

Epidemie. V Ostravě má chřipku každý dvacátý! Jak to vypadá s výpadky léků?

Jenže pak napadl sníh. A chumelilo dál a dál. Samotný asfalt byl sice položen a chybělo už jen „nakreslit pruhy“. Ale pracovat nešlo. Jindy čtyřproudová vozovka zůstala zúžena do dvou pruhů a i osmdesátikilometrová rychlost je dodnes snížena na padesátku.

Přestože ještě před Vánoci přišla obleva, ani začátkem ledna se na tomto stavu nic nezměnilo. Z týdenní akce se stala měsíční. Přinejmenším. A řidiči, kterých tudy ve špičky jezdívá skutečně hodně, se při hustém provozu šinou mnohdy krokem dál. Naopak mimo špičku už se s omezením rychlosti ani neobtěžují.

Do konce týdne? Pokus č. 2

Naštěstí by to nemělo trvat dlouho. Podle aktuálních informací Deníku by mělo být vodorovné dopravní značení do konce tohoto týdne opět na místě a vozovka plně průjezdná. Tak snad už predikce tentokrát vyjde.

Exkluzivně: Architekt Josef Pleskot s projekty pro Ostravu ještě neskončil

A co se silnicí bylo tentokrát? „Opět byly na výše uvedené komunikaci zjištěny závady asfaltových povrchů, což potvrdily pochůzky a následný diagnostický průzkum. Kdybychom nezasáhli, poruchy asfaltu by se mohly přes zimu rozšířit, což by zhoršovalo sjízdnost a bezpečnost, stejně tak by rostly náklady na pozdější údržbu či opravu,“ vysvětlil Miroslav Mazal.