/VIDEO, FOTO/ Počátkem ledna jsme psali o hlívě ústřičné, která začala růst prakticky v centru Ostravy. Léčivá houba je vidění zhruba 200 metrů od křižovatky Mariánskohorské ulice a Sokolské třídy ve směru do centra. K překvapení všech hlíva přečkala několikadenní arktické mrazy, jež panovaly v první polovině ledna, kdy teplota i během dne atakovala hranici minus 18 stupňů Celsia.

Hlíva ústřičná v centru Ostravy přečkala arktické mrazy. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Když opadla sněhová pokrývka, ukázalo se, že hlíva dokonce pokračuje ve svém růstu. Ne všechny plodnice jsou v pořádku, ale většina z nich mrazivé období zvládla a nyní se má „čile k světu“.

Aktuální fotografie jsme zaslali do houbařské poradny České mykologické společnosti. Jak uvedl její člen Pavel Svoboda, na snímku je vidět, které houby mráz zničil již v poměrně mladém stavu, a které na první pohled vypadají ve velmi dobré kondici.

„Předpokládám, že ty šedo-černé byly během mrazů ještě tak malé, že před ním byly nějak chráněné, třeba listím či trávou a sněhem. A do tohoto stavu vyrostly až po mrazu,“ uvedl Svoboda.

Konzumace těchto hub ale není vhodná, a to nejen s ohledem na to, že rostou hned vedle frekventované silnice. Hlíva ústřičná na tak nízké teploty není zvyklá. „Obecně teorie je, že na rozdíl od penízovky vydrží hlíva jenom krátkodobě do asi minus dvou až minus pěti stupňů,“ upřesnil Svoboda.