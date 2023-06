Tři různě dlouhé trasy, různé obtížnosti, jak pro amatéry, tak zdatné běžce všech věkových kategorií. To jsou městské běhy v Hlučíně, známé pod názvem Cool Run.

Cool Run v Hlučíně v minulých letech. | Foto: se souhlasem města

Jejich v pořadí třetí ročník je na programu už v sobotu 17. června a startovní listina je stále otevřená, zájemci by tedy neměli váhat, obout boty a vyrazit v sobotu dopoledne k hlučínskému kulturnímu domu.

Právě zde budou jednotlivé závody začínat. Vybrat si lze z tras dlouhých 2,5 kilometru a pět a deset kilometrů. Čtyřčlenné týmy mohou běžet i štafetu. Poběží se v zastavěné zóně po silnici, případně chodníku a v terénu.

Registrace běžců probíhala online v minulých dnech, avšak závodu se lidé mohou zúčastnit i bez ní.

Prezence závodníků bude probíhat od 8 do 9.45 před kulturním domem. Kdo si chce dopřát pořádnou rozcvičku, může tak učinit v čase od 9.30 do 9.50 pod vedením trenérky Oxany. Děti do šesti let závodí zdarma, ve věku od sedmi do sedmnácti let zaplatí 150 korun, dospělí pak 300 korun. Štafetový tým platí startovné 600 korun.

V 10 hodin startuje běh na 10 kilometrů, v 10.15 vyběhnou malé děti do šesti let. V 11 hodin se na trať vydají závodníci na 2,5 kilometru a v 11.10 pak na pětikilometrovou trasu. Štafety na 4 x 2,5 kilometru odstartují v pravé poledne. Vyhlášení všech běhů se uskuteční ve 13 hodin.

Pro všechny běžce bude v kulturním domě připraveno zázemí i hlídaná šatna. Na všechny zúčastněné pak čeká medaile i občerstvení. Pro děti je po celou dobu hlavních závodů zajištěn program s Domem dětí a mládeže Hlučín, o děti tak bude postaráno a rodiče si mohou zazávodit. Na místě bude k dispozici občerstvení i pro veřejnost.