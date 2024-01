Není zkratka jako zkratka. Některé mohou ve svém důsledku znamenat i velkou časovou ztrátu. A to i přesto, že trasu doporučily mapové servery a navigace. Zde jeden příklad z Ostravy za všechny…

Sjezd z D1 do outletového centra v Ostravě-Přívoze. | Video: Jaroslav Perdoch

V závěru loňského roku byla otevřena nová silnice, která v Ostravě-Přívoze spojila dálnici D1 s obchodním centrem Outlet Arena Moravia (OAM). Jde o jednosměrnou komunikaci k outletu, která dále vede ke světelné křižovatce s ulicí Hlučínskou. Řidiči novou cestu stále častěji využívají jako zkratku ke zmíněné křižovatce.

Navigace radí

Pokud jedete z dálnice D1 nebo silnice I/56 směrem na Petřkovice, Hošťálkovice, Hlučín a dále na Opavsko, navigace a mapové servery vám doporučí zmíněnou trasu. V ranních hodinách pracovního týdne to ale není ideální řešení. Motoristé se sice vyhnou delší jízdě po Slovenské ulici a navazující světelné křižovatce, časově ale mohou ztratit. Hrozí totiž, že „ztvrdnou“ u výše zmíněné křižovatky vedoucí od outletového centra k Hlučínské ulici. Křižovatka je totiž ráno mimo provoz a výjezd z ní je obtížný.

V republice se ruší dětské pohotovosti. Víme, jaká je situace v Ostravě

„Semafory na křižovatce jsou v provozu v pracovní dny v době 9 do 22 hodin,“ potvrdila mluvčí Ostravských komunikací Eva Kijonková. Po Hlučínské ulici směrem na Ostravu projedou denně tisíce vozidel. Během rána a dopoledne se tudy táhne nekončící proud automobilů. Šance, že by někdo dal přednost vozidlům odbočujícím od outletu vlevo, je minimální. Takže motoristé musejí čekat, až se jim naskytne vhodná příležitost pro rychlý výjezd. A trvat to může dlouhé minuty.

Miliardy z EU do kraje jsou v ohrožení. Náměstek Unucka: Času zbývá málo

Dřívější zprovoznění křižovatky by přineslo obrovské problémy na již tak přetížené Hlučínské ulici. Samotné outletové centrum se i kvůli komplikované dopravní situaci otevírá až v 10 hodin.

Nevraživé pohledy

Po 9. hodině dopolední je odbočení od outletu poměrně bezproblémové. Jen se chvíli čeká na zelenou. Řidiči však musejí počítat s nevraživými pohledy motoristů jedoucími po Hlučínské ulici, kteří jsou v hlavním směru nuceni zastavit na červenou. To zejména v době odpolední dopravní špičky a kolon znamená další zdržení.