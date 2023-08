/PODROBNÝ PROGRAM/ Tři zářijové večery, nabité třemi ohňostrojnými show, každá dlouhá dvanáct minut. Takový bude od pátku 1. do neděle 3. září program na březích Hlučínského jezera. Festival ohňostrojů se sem vrací po několikaleté pauze, zapříčiněné covidem a revitalizací štěrkovny.

Ohňostroj nad hlučínskou štěrkovnou. | Foto: Deník / Sonnek Pavel

Pátý ročník, který opět pořádá ludgeřovická společnost TARRA pyrotechnik, bude znovu s mezinárodní účastí. Festival si v uplynulých ročnících nenechaly ujít desítky tisíc návštěvníků.

Ne všichni ale ohňostrojům fandí, hlučínská radnice se už v minulosti musela zabývat stížnostmi na jeho odpalování na štěrkovně. Letos proto organizátoři přijali zvláštní opatření a ohňostroje budou šetrnější k životnímu prostředí, pyrotechnika bude méně hlučnější.

Program festivalu

Jak už bylo zmíněno, akce se do Hlučína vrací po delší pauze, poslední ročník se konal v roce 2019. Na jezeře se postupně od pátku představí kromě domácí TARRA pyrotechnik i dvě renomované zahraniční ohňostrojné společnosti. V sobotu 2. září předvede svou show SUREX z Polska, neděle 3. září pak bude patřit týmu Pyrotechnics Activities ze Slovenska. Jednotlivé ohňostroje začínají vždy ve 21 hodin.

„Každá soutěžící společnost zahájí vlastním ohňostrojným designem úvodní dvě minuty povinnou částí ohňostroje na hudební skladbu Once Upon A Time In The West od skladatele Ennio Morricone, v české verzi Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové.

Zbylých deset minut mají jednotlivé týmy volný výběr skladeb. Soutěžící z Polska a Slovenska jsou ověřené týmy, které již v rámci festivalu dříve soutěžily. Letos však přivezou zela nové show, a také díky jejich znalosti lokality se diváci mají opět na co těšit,“ popisuje Deníku Michal Křižák z TARRA pyrotechnik.

Na celý festival, který je součástí Hlučínského krmáše, je vstup zdarma. „Festival ohňostrojů zároveň proběhne i jako poděkování zaměstnancům a příznivcům ohňostrojů společnosti TARRA pyrotechnik, která letos slaví kulaté výročí třiceti let,“ upřesňuje.

Oslavy krmáše

Velké oslavy se chystají první zářijový víkend v Hlučíně. Od pátku 1. do neděle 3. září je zde na programu tradiční Hlučínský krmáš. Vstup na celý program je zdarma.

Dějištěm oslav se stane opět Hlučínské jezero, Mírové náměstí a nádvoří hlučínského zámku. Hlučínský krmáš je každoroční připomínkou vysvěcení kostela svatého Jana Křtitele.

„Na parkovišti u Hlučínského jezera bude probíhat pouť, za branami areálu pak hudební program. Těšit se lze na Václava Noida Bártu, orchestr Tomáše Kočka, kapelu Drive, Elán Revival Morava, zpěváky z nejslavnějšího muzikálu Michala Davida a další,“ přibližuje hlučínská mluvčí Kristina Skulinová.

Zahájení s diskotékou

Zahájení krmáše proběhne v pátek v 17 hodin na štěrkovně. Od 19 hodin až do jedné hodiny ranní si zájemci vychutnají diskotéku s rádiem Čas, kterou pouze ve 21 hodin přeruší na dvanáct minut ohňostrojná show, a to v rámci Festivalu ohňostrojů, pořádaného společností TARRA pyrotechnik.

Festival se ke krmáši vrací po tříleté odmlce.V sobotu od 9 do 16 hodin je na Mírovém náměstí připravena Hlučínská krmášová jízda veteránů, poté se dění opět přesune na štěrkovnu. V 16.15 vystoupí Tomáš Kočko s orchestrem, v 18 hodin Václav Noid Bárta a od 20.30 zahraje až do půlnoci kapela Drive. Ve 21 hodin nebe na jezerem opět rozzáří další z ohňostrojů.

V neděli se o zahájení krmáše postarají na nádvoří zámku v 15 hodin hlučínský starosta spolu s tamním farářem. Od 16 hodin zde vystoupí Moravians s Eliškou Bučkovou. V 17.30 se pak na Hlučínském jezeře představí Elán Revival Morava, od 19.45 si zájemci poslechnou písně z muzikálu Michala Davida a tečku za krmášem pak napíše od 21 hodin poslední z festivalových ohňostrojů. Vyhodnocení festivalu pak proběhne na štěrkovně ve 21.30.

Má to být "soft"

