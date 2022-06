Co se samotné revitalizace týká, tak v kozmické části probíhaly v minulých týdnech dokončovací terénní práce a osely se plochy v okolí lávky pro pěší přes řeku Opavu. Celý duben se Hlučínské jezero napouštělo. „To bylo bez problémů, v současné době je již přítok zastaven a výška hladiny je na kótě 216,48 m. n. m. V prostoru původního mostu z Kozmic do Jilešovic byly provedeny přípravné práce pro nájezd těžké vrtací techniky a bylo zahájeno vrtání pilot. V prostoru sportovně rekreačního areálu jsou dokončeny veškeré stavební práce na opevnění břehů, rozvodech NN a probíhají dokončovací a zahradnické práce spočívající hlavně v obnovení původních travnatých ploch kolem břehů a pláží,“ popisuje mluvčí hlučínské radnice Kristina Skulinová.

Zároveň finišují stavební práce u pravobřežní hráze řeky Opavy. „V hlučínské části jezera se dokončuje před areálem zatrubněná část Vařešinky,“ dodává mluvčí s tím, že celá tato první etapa sanace by měla být hotova do konce tohoto roku.

Stejně jako minulé léto, tak i na to nadcházející bude lidem Hlučínské jezero zpřístupněno. Ovšem opět s některými omezeními. Sezona tady začne v pátek 24. června a potrvá do neděle 4. září. Areál bude otevřen denně od 8 do 22 hodin. „Výše vstupného se vzhledem k rostoucím nákladům na údržbu o víkendech zvedla na 80 korun za vstup, ale zároveň jsme letos zohlednili do ceny vstupného všední dny, ve kterých jsme cenu zachovali stejnou jako v roce 2020 (pozn. red. 50 korun). Pravidelné návštěvníky bychom chtěli motivovat zakoupením celoroční permanentky v hodnotě 990 korun, která v případě každodenní návštěvy vychází na 14 korun za vstup. K dispozici budou také deseti a dvaceti vstupové permanentky, které se dají uplatnit jako skupinové vstupné,“ říká ředitel Sportu a kultury Hlučín Martin Nováček. Vstupné bude k dostání jen na hlavní bráně u vstupu do areálu v Celní ulici, nově bude možné platit kartou.

Vodní plocha pro plavání a další radovánky nebude podle Martina Nováčka omezena. „Omezen bude pouze prostor vyznačený bójkami, a to u výpustního objektu, přelivu a břehů v kozmické oblasti za oploceným areálem. Tyto oblasti budou pořád staveništěm a budou zde probíhat stavební práce. Proto apelujeme na dodržování zákazu vstupu do těchto míst,“ upozorňuje. Kdo zákaz poruší, bude mít co do činění s bezpečnostní službou, policisty i strážníky.

Šlapadla se nekonají, nuda pláž ano

V areálu bude připraveno brouzdaliště pro děti, nafukovací trampolína, zahrát si návštěvníci mohou plážový volejbal, minigolf, disc golf, tenis, nohejbal, florbal nebo street basket, vyzkouší si i vodní lyže nebo horolezeckou stěnu. „Z důvodu opotřebení mola si letos nebude možné zapůjčit šlapadla, bude ale posílena možnost zapůjčení paddleboardů či koupě nafukovacích lehátek. Novinkou bude také možnost půjčení plážových lehátek,“ říká Martin Nováček. Zvýší se i počet stojanů na kola. „V současné době probíhá také posouvání nuda pláže blíže k budově vodní záchrany. Proto zde prosíme návštěvníky o ohleduplnost k nově vysazeným porostům, potřebným k zalesnění tohoto místa. Velkou atrakcí bude zajisté vytvoření nové pláže a zálivu v místě bývalého „oka B2“, kde do budoucna plánujeme umístění nafukovacích vodních atrakcí,“ dodává ředitel městské příspěvkové organizace Sport a kultura Hlučín.

Psi do areálu štěrkovny ale nesmějí. Parkovat je možné na vyznačených plochách, a to za 50 korun na den. V provozu bude přes léto i autokemp, vjezd do něj je z Jahodové ulice a bude možný jen pro potřeby ubytování. Naopak z Jahodové ulice se na koupaliště stále ještě nebude dát dostat.

K TÉMATU

Revitalizace Hlučínského jezera

Projekt sanace a revitalizace Hlučínského jezera se připravoval více než deset let. Akce za jednu miliardu korun měla být původně zrealizována najednou. Ale vysoká cena byla důvodem rozdělení na dvě části. První protipovodňovou a druhou developerskou. Výběrové řízení na zhotovitele první etapy mělo proběhnout už v roce 2018. Jenže kvůli chybě v projektu, kterou způsobila firma pověřená ministerstvem, se zahájení protahovalo. V březnu 2019 vypsal resort financí nový tendr, o zakázku mělo zájem patnáct firem. První etapu nakonec vysoutěžila firma Gardenline s.r.o. za zhruba 575 milionů korun, vícepráce cenu minulý rok zvýšily na 597 milionů.