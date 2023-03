/VIDEO, FOTO/ Hnutí ANO v Ostravě má nového kandidáta na funkci primátora za vyloučeného Tomáše Macuru. Ve středu večer v kulturním domě Akord v Ostravě-Jihu zasedla zhruba stovka členů hnutí, která zvolila jako jeho možnou nástupkyni Hanu Tichánkovou, předsedkyni klubu zastupitelů ANO. Na poslední chvíli před konáním oblastního sněmu vystoupil z klubu zastupitelů ANO náměstek primátora Karel Malík, klub má tak už pouze 14 z původních 21 členů.

Sněm hnutí ANO vybral kandidáta na primátora Ostravy | Video: Deník/Petr Jiříček

Tichánková byla jednou ze tří, zároveň však jedinou kandidátkou. „Byla na tom velmi vysoká shoda, byť byli i členové, kteří byli proti této variantě, nebo se zdrželi,“ popsal předseda ostravské buňky ANO Richard Vereš, podle něhož všech 14 zastupitelů za ANO deklarovalo, že je a už zůstane součástí klubu zastupitelů ANO.

Další dva navržení kandidáti na post primátora – starosta Jihu Martin Bednář a starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová – se nominace s předstihem vzdali z důvodu preference pracovat dál pro obvod.

Ostrava už nehledá primátora, ale celou koalici. Podívejte se na možné varianty

Oblastní sněm schválil také čtyřčlenný vyjednávací tým o koalici – tvoří jej zmínění Tichánková, Bednář, Baránková Vilamová i sám oblastní předseda Vereš.

Sněmu se účastnil také manažer hnutí ANO Jan Richter, muž, o němž se tradovalo, že mířil do Ostravy už dříve proto, aby vyloučil rebely - více zde.

Koaliční vyjednávání

Koaliční vyjednávání se všemi politikými subjekty se rozběhnou ve čtvrtek (s koalicí Spolu), potažmo v pátek a sobotu s dalšími zastupitelskými kluby.

„A to i s klubem Tomáše Macury. Samozřejmě by ale rozložení sil odpovídalo počtu mandátů,“ zmínila pro Deník jednu z možností Hana Tichánková, která po kritice od lídra koalice Spolu Jana Dohnala nevyloučila ani možnost bez Spolu.

Jako domeček z karet. Koalice v Ostravě ztratila většinu, bude se skládat nová

Jaké budou priority nových lídrů za hnutí ANO, které zastupitelský klub jmenovitě vybere až na základě koaličních dohod a z nich vzešlých počtu míst v radě?

„Plynule navážeme na stávající program a na to, na čem pracovalo zastupitelstvo v minulém období,“ zmínila Tichánková.

Prioritou zůstává koncertní síň

Podle Vereše nadále zůstává prioritou i stavba koncertní síně, což může omezit manévrovací možnosti při vyjednávání se Starosty pro Ostravu, kteří ji výslovně odmítají. „Zastupitelský klub ale teprve rozhodne, jaké budou nové programové priority, stavba koncertní haly je jedním ze strategických projektů a věřím, že jím i zůstane,“ dodal Vereš.

Ostrava hledá primátora: První ženou ve vedení města chce být Hana Tichánková

Členové ANO si také odhlasovali návrhy na vyloučení z hnutí u všech „dezertérů“ do Macurova zastupitelského klubu Nezařazených – tedy kromě Karla Malíka, u něhož se návrh s ohledem na „last minute“ oznámení nestihl připravit a také kromě Roberta Čepa, který se po zjištění skutečnosti rozhodl z hnutí sám vystoupit.

Už dříve tak učinili Tomáš Macura a Zuzana Bajgarová, návrh na vyloučení tak nyní platí pro Kateřinu Šebestovou, Ondřeje Němečka, Maxima Pachomova.

Nejsilnější klub v zastupitelstvu

„V pondělí jsou pozváni na oblastní předsednictvo hnutí, následně bude návrh postoupen na předsednictvo hnutí v Praze,“ seznámil Vereš s „vylučovacím“ harmonogramem. Jako nejsilnější klub v zastupitelstvu má podle něj ANO ambici udržet funkci primátora.

Jasno bude na zastupitelstvu 26. dubna, dřívější termín není příliš reálný.

Konec demokracie v ANO? Těmito dokumenty hnutí žádá hlavy tří rebelů z Ostravy

„Svolání zastupitelstva je v kompetenci primátora, který na to spěchat nebude, navíc na svolání zasedání v novém termínu je 21 dní, takže by byl termín podobný,“ dodal Vereš.

ANO má nyní v zastupitelstvu 14 členů, Spolu 9, Piráti 3, klub Nezařazených s primátorem Macurou 7, Ostravak 8, SPD 7, Starostové pro Ostravu 4 a Ostravská levice 3.

Z klubu ANO odešel sedmý člen Karel Malík

Po vyloučených Tomáši Macurovi a Zuzaně Bajgarové odešli z klubu ANO také Kateřina Šebestová, Robert Čep, Ondřej Němeček, Maxim Pachomov a krátce před konáním dnešního sněmu také Karel Malík, tedy už pátý člen rady města.

„Mám to podobně jako ostatní kolegové. Nejsem ztotožněn se způsobem a důvody vylučování pana primátora a paní náměstkyně z hnutí za jejich názorové vyjádření. Nesouhlasil jsem se způsoby a důvody, které byly založeny na zastrašování. Místo abychom řešili věcná témata a budoucnost a rozvoj Ostravy, převážily malicherné důvody. Proto jsem odešel,“ vysvětlil Deníku Karel Malík, který už je členem Macurova klubu Nezařazených (stejně jako další odchozí z ANO).

„V tuto chvíli se projevují charaktery lidí. Jestliže s někým sedíte na klubu, zeptáte se ho, jestli v klubu zůstává a on vám řekne, že ano, a potom odejde, vypovídá to mnohé o jeho vlastnostech. Je jedině dobře, že tito lidé opouštějí náš klub. V klubu je nechceme,“ komentovala odchod Hana Tichánková.