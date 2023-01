Osmatřicet dnů adventního těšení, i svátečního a novoročního „dojíždění“ Ostravských Vánoc je za námi. To hlavní organizátoři vměstnali do osmadvaceti dnů před samotnými svátky, přestože letos tu a tam zůstal nějaký ten stánek otevřený o něco déle. Stejně jako už tradičně i vánoční kluziště s ledovými chodníčky a vyhlídkové kolo, letos poprvé bezbariérové.

Pořadatelé Deníku poskytli první střízlivé hodnocení a ohlédli se za tím, co se podařilo, i co si vezmou k srdci pro příště.

„Když se na to podívám z pohledu adventní atmosféry, i díky doprovodnému programu byla velmi příjemná a podařilo se nám přilákat lidi. Z toho máme největší radost,“ popsal pro Deník jednatel Černé louky Jan Šumbera, který vynesl veskrze pozitivní rezultát a poděkoval technickým službám centrálního obvodu i Sareze za součinnost.

Místo hudby plošina na sníh

Organizátory, a nejen je, překvapila neobvyklá prosincová sněhová nadílka, kvůli níž se v pátek 16. prosince musela rušit i část odpoledního programu na náměstí.

„Radost z bílého adventu vystřídaly obavy, když sněžení nechtělo ustat. Sněhu napadlo tolik, že došlo téměř k přetížení střechy pódia a hrozilo její zřícení. Místo účinkujících tak byla v akci plošina a sundávali jsme sníh dolů. Co mělo ruce, nohy a radlici, bylo ty dny v terénu,“ popsal menší předvánoční komplikaci šéf organizačního týmu.

Radost měl Jan Šumbera po drobných porodních komplikacích ze zavedení systému vratných kelímků, kterých se oproti padesátikorunové záloze vydaly zatím blíže nespočítané vyšší desítky tisíc kusů, z nichž si některé návštěvníci nechávali jako suvenýr. Průběžně přicházeli i s drobnou kritikou či spíše návrhy na zlepšení pro příště. V něčem žehrali na úrodnou půdu, některé připomínky ale pořadatelé odmítli.

Vánoce nikdy nebudou festival

Občas slýchávali, že lidem v Ostravě chybí opravdu velká hudební hvězda, za dramaturgií programu si ale stojí a nehodlají na ní nic měnit.

„Ostravské Vánoce nejsou hudební festival a nikdy jím nebudou. Je to předně prostor k příjemnému předvánočnímu setkávání, program by měl být jen jako dokres atmosféry na pozadí a podle většinových reakcí byl příjemný,“ vysvětlil Jan Šumbera, který přetahovanou o hvězdy hodlá přenechat organizátorům festivalů. „Nehledě na to, že velké hvězdy znamenají velké náklady, což by někoho mohlo i pobouřit, protože pracujeme s veřejnými penězi v otevřeném areálu bez vstupného,“ dodal někdejší šéf ostravských infocenter.

Chystají změny!

Přesto ale pořadatelé pro příští ročník, na němž začali pracovat zároveň s ukončením toho nynějšího, chystají pár změn. Zejména „spravedlivější“ lokalitu pro řemeslníky, což souvisí s tím, že se do budoucna chtějí mnohem více zaměřit na děti.

„Je to pro nás ponaučení do příštího roku. Na Jiráskovo náměstí chceme koncentrovat aktivity, řemesla, program a pohádky pro děti, aby byly pro všechny dostupnější,“ nepřímo potvrdil nešťastné roztažení programu do pěti scén napříč centrem města Jan Šumbera. Té páté – Prokešově náměstí – opět dominoval Velký dar, který po loňském rozruchu vyvolával už notně smířlivější reakce.

„Dosah stánků s řemesly je vzhledem k počtu návštěvníků v Husově sadu sotva desetinový oproti náměstí,“ hlásil Deníku už v průběhu konání trhů třeba kovář Jakub Nenutil s tím, že co si na náměstí vydělal za den, v Husově sadu se musel činit týden. A marně řemesla na obvyklém místě sháněli i lidé.

„Každý poznatek je pro nás důležitý. Vnímáme reakce a snažíme se oddělit plané stěžování od faktických připomínek,“ potvrdil jednatel Černé louky, že podněty lidí stojí přinejmenším za zvážení. Pro příští třetí ročník v jejich režii chtějí pořadatelé vychytat poslední mouchy a nabídnout lidem bezvadné Vánoce.