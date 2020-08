Spolek Heřmanice se s prázdninami rozloučí sportovně i zábavně, samozřejmě za přítomnosti dětí, pro které pořádá akci Heřmanické kolo 2020. S podporou městského obvodu Slezská Ostrava a statutárního města Ostrava připravil na sobotu 29. srpna již sedmý ročník tohoto oblíbeného cyklistického závodu.

Heřmanické kolo 2020 odstartují hokejisté Vítkovic. | Foto: Archiv

V letošním ročníku nastanu změny. „Základním vylepšením bude více věkových kategorií, vždy nám bylo líto těch, kteří byli ve své kategorii nejmladší a zákonitě tak byli věkově znevýhodněni. Proto se tento rok bude soutěžit v kategoriích: A 0 – 3 let, B 4 – 5 let, C 6 – 7 let, D 8 – 9 let, E 10 – 11 let, F 12 – 13 let, G 14 – 16 let a H dospělí,“ prozradil hlavní organizátor závodů Lubomír Noga.