Dopravní podnik Ostrava (DPO) posílil během hokejového mistrovství v Ostravě od 10. do 23. května dopravu ve městě speciální linkou, posilovými spoji a přednostním nasazením velkokapacitních vozidel.

Tramvaj v Ostravě během MS v ledním hokeji 2024. | Foto: se svolením DPO

Vyplatilo se. Fanoušci dostali možnost využívat speciální sedmidenní hokejovou jízdenku za zvýhodněnou cenu 250 korun, o kterou byl velký zájem. Přes aplikaci MojeDPO bylo zakoupeno 1 155 kusů. Společně s prodejem ostatních druhů jízdného byl propočtem nárůst cestujících během šampionátu odhadem 15 procent.

Celkově eviduje DPO u aplikace MojeDPO prozatímní květnovou tržbu přes 800 tisíc korun, více než dvojnásobek oproti průměru minulých měsíců. Také jízdenek zakoupených kartou ve vozidle je o 12 procent více. Zvýšený byl i nákup KREDITních jízdenek v tyrkysových jízdenkomatech, kde je nárůst cca 25 procent oproti průměru minulých týdnů.

„Děkujeme všem cestujícím, kteří během šampionátu využívali naši MHD. Na koleje jsme zodpovědně vypravovali čerstvé posilové spoje, což se ukázalo jako osvědčená taktika proti možné přesilovce na zastávkách. Odvezli jsme všechny fanoušky téměř až k brankovišti včas a bez komplikací, to pro nás bylo klíčové. Zároveň se podařilo ve městě zajistit provoz tak, jak jsou domácí zvyklí a také hosté byli spokojeni. Naše tramvaje měly zkrátka perfektně nabroušeno a nezaznamenali jsme ani žádný bodyček,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO a dodává: „Naši řidiči, dispečeři a další odvedli svou práci, která vedla k úspěšnému zajištění MHD během šampionátu. Za to jim děkuji. Máme radost, že DPO úspěšně odvezl všechny cestující až do čtvrtfinále a zajistil bezproblémovou dopravu i během finálových oslav po městě.“