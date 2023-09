V Ostravě se dnes druhým dnem koná 27. setkání hornických měst a obcí. U této příležitosti je ve městě po letech vystavena slavná Petřkovická venuše a je připraven velmi bohatý program, jehož vrcholem pro veřejnost byl v sobotu v poledne krojovaný průvod centrem města. Takto to v ulicích vypadalo.

27. setkání hornických měst a obcí v Ostravě | Video: Deník/Petr Jiříček

Prohlídka hornického muzea na Landeku, návštěva expozic v Dolních Vítkovicích, večeře a snídaně s primátorem, mše svatá v Katedrále Božského Spasitele a následný krojovaný průvod na Slezskoostravský hrad, kde oficiální část programu vrcholila. Takový byl páteční a sobotní program zástupců jednotlivých hornických spolků, kteří zavítali do Ostravy na 27. setkání hornických měst a obcí.

„Jsme rádi, že v Ostravě se konečně hornické setkání podařilo. Současné vedení města říká, že za předchozí zamítavé rozhodnutí ohledně hostitelství nezodpovídá a nemáme mu to zazlívat. Tak mu to nezazlíváme,“ řekl pro Deník k ostravskému hostitelství tradičního setkání Pavel Mužík, tajemník Klubu přátel hornických tradic Kladno.

VIDEO: Návrat Petřkovické venuše do Ostravy. K vidění bude do neděle

V Ostravě ho uchvátilo zejména hornické muzeum Landek Park. „Člověk by tam strávil půl dne. Musíme Ostravě takové muzeum závidět, ve svém muzeu se také snažíme o zachování historie pro příští generace, ale jde to pomalu a v menším rozsahu,“ porovnal Pavel Mužík uchovávání hornických tradic v obou městech a připomněl, že Kladno letos slaví 125 let od jmenování královským horním městem. „Proto jsme si jeho reprezentaci v Ostravě nemohli nechat ujít,“ popsal důvod účasti tajemník kladenského hornického spolku.

Ostrava je veselejší, srovnávají Mostečané

Radostí hýřili také zástupci Mostu. „Velmi rádi jsme přijali pozvání na setkání hornických měst do Ostravy. Reprezentujeme starodávné hornické město Most, které bylo dlouho centrem hlubinného i povrchového dobývání hnědého uhlí na severu Čech. Dnes nám zbyly už jen dvě povrchové lokality, ostatní byly uzavřeny,“ popsal současný stav hornictví v Mostu Vlastimil Vozka, radní města, předseda správní rady muzea a předseda spolku Euroregion Krušnohoří.

Pouze se svou paní do Ostravy dorazil reprezentovat Spolek severočeských havířů Most proto, že souběžně se v jejich městě koná obdobná slavnost. „Přijeli jsme sice v malé delegaci, ale velmi rádi. Sami máme ve městě hornickou slavnost, takže mnohem větší zastoupení nyní pochoduje u nás v Mostě,“ řekl Vlastimil Vozka pro Deník v Ostravě, na kterou s nostalgií vzpomíná ještě z dob studia.

K oslavám hornictví v Ostravě vydalo město knížku Fajront s historickými snímky

„Je to krásné město, ale od té doby se hodně změnilo. Hospůdky se jmenují jinak, život je zde veselejší,“ stihl vypozorovat Vlastimil Vozka. Do Mostu by pozval na tamní Jezero Most, které už nyní přitahuje spoustu turistů, ale stejně jako další posthornické lokality čeká na plánovanou rekultivaci.

Brzy chtějí setkání v Karviné

Mezi mnoha desítkami výprav z Česka, Slovenska i Polska nechyběla řada delegací z domácího regionu od Sedlišť přes Český Těšín až po domácí Ostravu. Hned dvě výpravy dorazily z nedaleké Karviné. „Dorazilo nás celkem přes třicet. Je výborné, že Ostrava toto setkání konečně uskutečnila,“ podotkl zástupce karvinského Spolku krojovaných horníků Barbora Jan Kavka.

Ostrava byla svědkem velké slávy a parády, jen na krojovaný průvod se do ulic vyrazily podívat davy lidí. „Jsme spokojení, hlavně aby se tady všem líbilo – divákům i horníkům,“ řekl Jan Kavka Deníku ještě před samotným průvodem. Během něj i s celou svou skupinou hýřil nadšením. Co chvíli zaznívaly pokřiky Karviná zdraví Ostravu a odpovědí se neslo Zdař Bůh!

„Jako spolek jsme vznikli v roce 1927, letos tedy slavíme 96 let a brzy oslavíme stovku. Doufám, že u té příležitosti uděláme také setkání a průvod u nás v Karviné a budeme se těšit na všechny, kdo by se přišli podívat,“ plánuje Jan Kavka a vybízí k součinnosti.