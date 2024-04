Jako každý rok i letos Nadace AGEL pořádala Jarní charitativní sbírku pro potřebné, kterou se rozhodli podpořit také zaměstnanci AGEL Hornické polikliniky. Zaměstnanci nakupovali trvanlivé potraviny, drogerii a darovali oblečení do Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Ostravě.

Jarní sbírka potravin. | Foto: Nadace Agel

Do jarní sbírky se zapojila i hlavní sestra AGEL Hornické polikliniky Alena Křižáková: „Když jsem se dozvěděla, že se letos naše poliklinika zapojí do Jarní sbírky Nadace AGEL a vybrané potraviny, drogerie i oblečení poputují do Azylového domu pro ženy matky s dětmi v Ostravě-Fifejdách, bylo pro mě naprosto přirozené, že se akce zúčastním. Jeden malý nákup trvanlivých potravin či drogerie navíc si mohu dovolit a někomu hodně pomůže, což mi udělá velkou radost. Je hezké, když myslíme na druhé a budu moc ráda, když se naše poliklinika akce bude účastnit i v budoucnu.“

V současné době bydlí v azylovém domě 30 žen a 10 maminek s celkem 22 dětmi. Vybrané věci budou rozděleny dle potřeb jednotlivých klientek azylového domu.

1. máj v Zoo Ostrava: Vietnamazing aneb Poznejte unikátní přírodu Vietnamu

„Všem dárcům jsme vždy velmi vděčni. Věci, které pořídili zaměstnanci AGEL Hornické polikliniky udělají klientkám velkou radost,“ děkuje Iva Czekajová, která má v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi na starost stravování a volnočasové aktivity. Radost ze sbírky projevil také ředitel Hornické polikliniky Josef Grochol: „Chci poděkovat našim skvělým zaměstnancům, kterým není lhostejný život jiných. Sbírka byla úspěšná a rádi se jí zúčastníme příští rok.“

Jarní sbírka potravin.Zdroj: Nadace Agel