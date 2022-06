Kromě ostrých nožů, rozbitého skla, hřebíků a pořádně pekelných ohňů tak nebude chybět ani show neuvěřitelně šikovných akrobatů, při které vám ztuhne krev v žilách a zaručeně stoupne adrenalin. A vy můžete být u toho - více o cirkusovém představení najdete zde.

SOUTĚŽ DENÍKU

Máme pro vás opět soutěž o vstupenky, tentokrát na páteční představení - pět výherců získá vždy dvě. Chcete být jedním z nich? Stačí, když do zítřka - 23. června 2022 do 12 hodin zašlete na e-mail bronislava.supikova@denik.cz odpověď na soutěžní otázku, která zní:



Ve kterém roce byl natočen film Osvícení s Jackem Nicholsonem v hlavní roli?



Do předmětu mailu nezapomeňte uvést CIRKUS a připojit své jméno, příjmení a kontakt.



Soutěž podléhá všeobecným pravidlům soutěží pořádaných společností VLTAVA LABE MEDIA a.s., která najdete zde.

