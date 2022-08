Dílo mělo být dokončeno do poloviny září, umělec již dříve ale avizoval, že by rád vše stihl v průběhu srpna, což se mu skutečně podařilo. Kresby od samého počátku budí mezi obyvateli Ostravy rozporuplné emoce, zejména s ohledem na to, že podle mnohých měly být více věnovány historii Baníku. Postupně však kritiků ubývalo.

"Zeď kmene" nad Bazaly ožívá, líbí se vám? Kritiků ubývá, autor hledal cihly