/FOTOGALERIE/ Uplynulá houbařská sezona nebyla nic moc. Většina regionů hlásila mizerné úlovky. Žně přicházejí až nyní. Dočkali se milovníci hlívy ústřičné. A to i přímo v ulicích Ostravy.

V tomto období lze na sociálních sítích nalézt snímky hlívy ústřičné z různých lesů Moravskoslezského kraje i dalších míst České republiky. Ideální počasí přímo láká k vycházkám a sběru této chutné a léčivé houby.

Na rostoucí hlívu ústřičnou však můžeme narazit i ve městě. K vidění je například nedaleko centra Ostravy, a to zhruba 200 metrů od křižovatky Mariánskohorské ulice a Sokolské třídy ve směru k magistrátu. Nachází se po levé straně v úzkém travnatém pruhu se stromy, jenž odděluje silnici a chodník.

Že jde o hlívu, se shodli laici procházející kolem, aplikace Na houby i odborník z houbařské poradny České mykologické společnosti Pavel Svoboda, kterému jsme snímky zaslali.

„Je to zcela jistě hlíva ústřičná,“ reagoval na dotaz Deníku. Kromě starých a částečně plesnivých kusů hlívy ústřičné, které rozhodně nejsou vhodné pro sběr, lze spatřit i velké trsy krásných mladých plodnic. Ani ty ale nedoporučujeme sbírat, a to s ohledem na místo. Rostou totiž v těsné blízkosti frekventované silnice, po níž denně projedou tisíce vozidel. Ale pohled je to nádherný…

