Jeho rada již schválila výběr dražitele. „Takže v tomto roce se uskuteční i první dražby, které vyžaduje zákon,“ uvedl mluvčí obvodu Martin Otipka.

V loňském roce byla Poruba ve vyhledávání a odtahu autovraků velmi aktivní. A letos hodlá pokračovat. Další „zátahy“ chystá již příští měsíc.

„Městský obvod Poruba dělá vše pro to, aby někdy od poloviny dubna mohl opět začít s odtahy nepojízdných vozidel. Území obvodu máme zmapované a víme, kde se taková auta nacházejí. Majitele postupně vyzýváme k nápravě. Někteří auta sami odvezli, v jiných případech ještě dobíhají zákonné lhůty,“ konstatoval Otipka.

V ulicích Poruby jsme v roce 2020 evidovali devětašedesát nepojízdných vozidel. Třiatřicet z nich odstranili na základě výzvy samotní majitelé, třináct bylo odtaženo.

„Zbytek chceme vyřešit tento rok. Chceme co nejrychleji uvolnit parkovací místa, která tato vozidla zbytečně zabírají,“ uvedl místostarosta Miroslav Otisk.

Prodej

Následovat budou dražby. Kdy ale začnou, není zatím jasné. Podle místostarosty neexistuje jednotný způsob jejich provádění ani žádný metodický pokyn.

„Města nejsou zvyklá provádět dražby. Ale my jsme připraveni a tento rok s nimi začneme. Chceme proces od první výzvy majiteli až po likvidaci a případně prodej vozu co nejvíce urychlit. Věřím, že se nám to podaří,“ dodal místostarosta. Dražební prodej autovraků by mohl alespoň částečně pokrýt náklady na odtah.

Nepojízdná vozidla hlásí nejčastěji sami Porubané a strážníci, aktivně je vyhledávají i zaměstnanci městského obvodu Poruba.

K TÉMATU

Jak to jde jinde



Před měsícem se jedna z vůbec prvních dražeb autovraků konala v Bohumíně. Čtyři vozy se nakonec vydražily za 10 202 koruny. Na bohumínské úředníky se poté obrátili kolegové z řady měst celé České republiky. Chtěli vědět, jak dražba probíhala a jaké jsou zkušenosti.