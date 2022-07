„Byla to automatická volba. Dva dny jsme tu sami a dva dny s dětmi. To jim přizpůsobujeme program, chodíme do dětské zóny, na workshopy nebo i dřívější koncerty,“ říká Veronika, která dorazila s manželem a dvěma dětmi. Večer si je vyzvedne babička, aby pár nepřišel o největší lákadla festivalu, na páteční vystoupení LP se Veronika ostatně těšila ze všeho nejvíc. Malá Nela byla už i na posledním předcovidovém ročníku a chtěla jít opět, David zažívá atmosféru poprvé. „Nejlepší jsou atrakce pro děcka,“ říká dospěle.

Podobný princip zvolila Lucie se syny Štěpánem a Markem. „Když byli kluci menší, s manželem jsme se u nich doma střídali, šel vždy jen jeden z nás. Teď už jsme se jich ptali a shodli se, že chtějí jít s námi,“ vysvětluje maminka rodiny, která bydlí v dochozí vzdálenosti od areálu. Ve čtvrtek kluky uhranul Kapitán Demo, jinak si nejvíce libují ve workshopech a dílničkách.

Na Colours s batolaty

O něco složitější to mají maminky a rodiče obecně s nejmenšími dětmi. Mnohé mají chrániče sluchu, Kristýna to pro malou Viktorku i tříletého syna odmítá.

„Sluchátka nechci. Stojíme vždy vzadu, kde to tak neduní, býváme tady už brzy odpoledne, kolem sedmé odcházíme domů,“ říká žena, která děti nevnímá jako překážku k největším lákadlům festivalu. „Všechno jednou pomine, až budou hlídatelné, bude to samozřejmě lepší,“ říká s úsměvem matka v ČEZ Family Parku.

Právě ten je rájem pro rodiny s dětmi. Nechybí zde šapitó s vystoupeními pro děti, spousta atrakcí od míčových her až třeba po test provazochodectví a hlavními lákadly je na dvě desítky stánků s workshopy. Většinou jsou placené, jednou z výjimek jsou Škudlíkovy dílničky, které provozuje tým obchodního domu Ikea. „Vyrábíme hudební nástroje nebo hračky, a to z odpadového materiálu, který v obchodním domě nevyužijeme a vyhodil by se, například kartony nebo balící papíry,“ popisuje Radka Matějková. Děti ve stánku dokonce dostanou několik dárků od poukazu na zmrzlinu či dětské penízky škudlíky.

Hlídání za stovku na hodinu

„Zájem ze strany dětí je enormní, denně jich zde máme průměrně sedmdesát, od tří do osmi je plno,“ říká Matějková s tím, že zodpovědnost za děti nesou rodiče, bez jejichž pomoci by naopak stánek stihl obsloužit jen zlomek dětí denně. Nejčastěji se vyrábějí kytary.

Kdo by si chtěl užít odpolední či podvečerní program bez dětí, může využít placené hlídání, s převzatou odpovědností vyškolených hlídaček stojí sto korun na hodinu a dítě.

Pozor na dětský sluch, varuje lékař

Rodiče s dětmi na hudebních festivalech jsou už obvyklý jev. Na co je třeba dávat pozor, radí primář oddělení ORL z Vítkovické nemocnice Libor Jeřábek.

„Zatímco dospělý obvykle přibližně umí odhadnout míru, kdy je mu působení hluku ještě příjemné, řada lidí opomíjí fakt, že děti mají tyto hranice úplně jinde,“ varuje primář.

„Na hudebních akcích by rodiče měli děti držet ideálně co nejdále od reproduktorů a hranice nepokoušet. Skvělým pomocníkem mohou být chrániče sluchu nebo špunty, pokud je tedy dítě dostatečně velké a je schopné je efektivně použít,“ zdůrazňuje Libor Jeřábek.