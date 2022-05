„V polské zoo, kde dosud hulmany nechovali, založí ostravské opice novou chovnou skupinu. Do svého nového domova dorazila zvířata v pořádku. Vícečetné skupiny sociálně žijících zvířat jsou pro převoz a zabydlování se v novém prostředí vhodnější. Zvířata se cítí bezpečněji a snáze se adaptují na změny. Kromě zvířat samotných si od nás polští chovatelé odvezli i všechny důležité informace – složení krmné dávky a také řadu chovatelských zkušeností našich kolegů. Chovatelé jsou i nadále v kontaktu pro další případné konzultace,“ vysvětluje ředitel ostravské zoo, Jiří Novák.

V Ostravě jde pravice opět Spolu. Primátorem chce být místostarosta Jihu Dohnal

Přesun zvířat z Ostravy do Chorzowa proběhl na doporučení koordinátora Evropského chovného programu (EAZA ex situ Program). Kromě toho bylo dalších deset samců převezeno do Zoo Lodž. Všechna zvířata byla poskytnuta bezplatně v rámci úzké spolupráce mezi zoologickými zahradami.

„Cílem těchto programů je přispět k zachování biologické rozmanitosti a ochraně ohrožených druhů zvířat. Proto je důležité dlouhodobě udržet stabilní a geneticky variabilní populaci chovaných druhů v lidské péči. Díky této spolupráci se zvyšuje šance udržet zvířata v dobré kondici. Ovšem za připomenutí stojí také celá řada dalších záchranných projektů, na kterých se naše zoo podílí,“ doplnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Ráj nad zemí! Podívejte, jaké úchvatné výhledy nabízí Velký Javorník

V březnu letošního roku žilo v ostravské zoo 37 hulmanů posvátných, což byl historicky nejvyšší počet těchto primátů, který jste mohli v jakékoliv zoo na světě vidět. Nyní zde zůstala skupina čítající 21 jedinců, která je ale i nadále největší chovnou skupinou hulmanů posvátných v rámci zoologických zahrad na světě.

Setkání české a polské strany, vpravo ostravský primátor Tomáš Macura, který se dobře baví nad počínáním chytrých opiček.Zdroj: Gabriela Pokorná

Jak se hulmanům v novém prostředí daří se dnes zajel podívat primátor Tomáš Macura, náměstkyně Kateřina Šebestová i Jiří Novák. V doprovodu primátora Katovic a dalších představitelů samosprávy i ředitele Zoo Chorzów se zástupci města Ostravy seznámili se zdejší zoologickou zahradou. Předání hulmanů do péče chorzowské zoo využilo vedení města k přátelské schůzce s vedením partnerského města Katovice a projednání řady aktuálních témat v oblasti ochrany životního prostředí, dopravy a řešení uprchlické krize.

Hulman posvátný (Semnopithecus entellus) má velmi rozmanitý areál rozšíření – tropický a subtropický les, suché trnité křoviny, včetně lidských sídel. Žije v nadmořské výšce od 0 do 400 m. Zvířata ze severních oblastí bývají větší a mají delší srst. Sdružují se do společných skupin vedených samcem, ve kterých však nevládne přísná hierarchie. Skupiny čítají obvykle 5–13, někdy až 130 zvířat. V hinduistických zemích je hulman ztělesněním Hanumana, boha s opičí tváří, a lidé mu prokazují úctu. V rámci Evropy je populace hulmanů posvátných registrována v Evropské plemenné knize. Převezme-li nový samec vedení tlupy, zabije na matce závislá mláďata patřící jeho předchůdci; samice pak přijdou brzy do říje a páří se s ním. Tím získá samec výhodu vlastního rychlého rozmnožování. Tento jev známý jako „samčí infanticida“ byl důkladně studován právě u hulmanů posvátných.