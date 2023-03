Beskydská oblast tmavé oblohy má nově největší astronomický dalekohled v ČR

/FOTO, VIDEO/ Beskydská oblast tmavé oblohy (BOTO) existuje přesně deset let. Vznikla z popudu astronomů, ekologů, lesáků a horských vesnic, aby ochránila noční životní prostředí před světelným znečištěním. A uprostřed ní, nad Švarnou Hankou, nyní začali používat techniku umožňující nahlížet dále do vesmíru, a nahlížet do něj lépe.

Tomáš Hynek z organizace DARK SKY Beskydy | Video: Pryček Vladimír