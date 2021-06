„Antigenní testy jsou sice rychlé, nicméně robustní a méně citlivé, a jsou vhodné zejména pro rychlé potvrzení symptomatických pacientů s následnou konfirmací pomocí PCR testů. Ty zachytí jedince i s malou virovou náloží v začátku onemocnění, kdy o tom sám ještě neví, nemá žádné projevy onemocnění a je z tohoto důvodu pro okolí nejrizikovější. Není tedy pochybností o tom, že přechod od antigenních testů na PCR testování je správný krok,“ říká Jarmila Šimová, vedoucí genetické laboratoře, která je součástí CGB laboratoře v Ostravě.

Kvalitní alternativa

Pro PCR diagnostiku se standardně využívají odběry z krku a nosohltanu, ale dle slov Jarmily Šimové je i testování ze slin kvalitní a přijatelná alternativa těchto klasických přístupů. „Tento primární materiál pro analýzu, jehož odběr je šetrný, neinvazivní a nenáročný, je přinejmenším stejně spolehlivý a věrohodný jako při použití stěrů. Samotný odběr je velmi jednoduchý, jediné, co je nutné, je alespoň 10 až 15 minut před odběrem nepít, nejíst, nekouřit, ani nežvýkat žvýkačku. Pak jen stačí párkrát zakašlat do roušky či respirátoru a následně vyplivnout sliny do trychtýřku se zkumavkou. Pro samotnou analýzu pomocí real-time PCR se používají pouze validované a certifikované testy,“ pokračuje Šimová.

Ostravská CGB laboratoř má v tomto směru první zkušenosti s dětmi z The Ostrava International School, kde toto testování zaváděla. „Byli jsme překvapení, jak to i malinké děti za pomoci svých učitelů, kteří k tomuto testování přistoupili naprosto profesionálně a s velkou ochotou, zvládají. A s přístupem vedení školy jsme nadšeni. Jsme přesvědčeni, že i rodiče uvítají zejména šetrné, příjemnější a jednodušší provedení odběru, hlavně u malých dětí,“ uvádí Šimová.

Až 600 vzorků denně

V laboratoři jsou vzorky ihned po přijetí zpracovány, ve většině případů jsou výsledky analýz k dispozici tentýž den, a to do několika hodin od odběru. Samozřejmě takové celoplošné testování, kdy se vzorky na rozdíl od antigenního testování, které se provádí na místě, vyšetřují a zpracovávají v laboratoři, je vysokou zátěží pro každou laboratoř. „Velké objemy vzorků v rámci preventivního testování je vhodné řešit tzv, poolingem (vyšetření více vzorků společně najednou), a tím hodně kapacitu laboratoře navýšit. Pokud je výsledek negativní, jsou negativní i všechny ostatní vzorky. V případě pozitivního je třeba jednotlivé vzorky znovu otestovat a zjistit, který z nich je ten pozitivní. Pooling je potřeba v každé laboratoři tzv. validovat (ověřit) v předepsaném množství a spektru vzorků a nechat schválit Státním zdravotním ústavem v Praze. Teprve potom může laboratoř k této metodě přistoupit v rutinním provozu,“ dodává Šimová. Vybavení PCR laboratoře je velice nákladné, i proto jsou PCR testy dražší než antigenní.

V současném stavu CGB laboratoř schopna zpracovat při klasickém provedení analýzy až 600 vzorků denně, v případně využití možnosti poolování vzorků, pak tuto kapacitu adekvátně navýšit.

Výhody testování PCR jsou zřejmé

Renáta Paličková, ředitelka Primary School v The Ostrava International School si rozhodnutí nahradit antigenní testy pro žáky PCR testováním pochvaluje. „Vyplynulo z výhod, jež PCR testy poskytují a které jsme pro provoz školy shledali jako ideální. PCR testy totiž odhalí osoby nakažené Covid 19 i předtím, než jsou tyto osoby infekční. To nám pomůže zachytit případnou nákazu včas a zamezit tak šíření nákazy ve škole a související hromadné karanténě. Nemalou výhodou je, že odběr testu ze slin je opravdu jednoduchý, rychlý a pro děti daleko šetrnější.“

Přestože současná opatření hovoří o nutnosti testovat PCR testováním ve školách jednou za 14 dnů, v The Ostrava International School nadále testují jednou týdně. „Každý týden tak můžeme dětem vydat potvrzení o PCR testu, které děti mohou použít i mimo školu dle platných nařízení vlády,“ vypočítává výhody Renáta Paličková.

Děti vše zvládají

Podle jejích slov byli ve škole velice mile překvapeni, jak bravurně všechny děti, včetně předškoláků, zvládají odběr slin ve třídě pod dohledem pedagogů samy. „Před testováním byl celý tým pedagogů proškolen, z laboratoře jsme dostali zkušební sadu testů, a tak si děti mohly předem zkusit manipulaci s testy. Obrovskou pomocí v prvních testovacích dnech pro nás byli pracovníci z laboratoře CGB, díky jejichž asistenci jsme získali potřebnou jistotu.“

Protože PCR testy ze slin nejsou tak běžně k dostání jako antigenní testy, rodiče žáků byli informováni, jak PCR testování bude probíhat. K dispozici dostali krátké video, aby věděli, jak jejich dítě bude ve škole postupovat. „Reakce rodičů na PCR testování byly velice kladné. Máme radost, že to vnímají podobně a podporují školu v dalším kroku k udržení větší bezpečnosti,“ dodává Renáta Paličková.