Ivo Vondrák chce zpět do vedení kraje. Pomoci mu s tím má nové hnutí s odborníky

/VIDEO/ Po loňském převratu ve vedení kraje působí bývalý hejtman Ivo Vondrák v zastupitelském klubu OK (Otevření a konstruktivní), který založil po konci v hnutí ANO. Do krajských voleb letos v září už půjde pod záštitou nově vzniklého politického hnutí O.k. (oukej!), kam nalákal řadu odborníků a v koalici se STAN chce do vedení kraje.

Ivo Vondrák v podcastu Ostravské ozvěny o založení hnutí O.k. | Video: Deník/Kateřina Součková