Za uplynulé měsíce se toho ve vyhlášené ostravské restauraci La Petite Conversation hodně změnilo. Z komplikací, které mu zas a znovu podrážely nohy ale vzejde silnější! A už se těší, až znovu otevře. Nepochybuje, že předzahrádku zprovozní v horizontu dvou tří týdnů, pokud to covidová situace dovolí. „Je to náš sen a počítáme s tím. Lidé budou chodit ve velkém, budou mít hlad!“ směje se David Girten.

Komplikace

V uplynulých měsících to ale neměl snadné. Přestože provozoval výdejní okénko, kdy podotýká, že skvělá ostravská klientela jej zachránila, musel propustit polovinu svých zaměstnanců. „Třídili jsme. Někdo odešel, protože už nechtěl dělat v gastronomii a nemít jistotu práce. Někoho jsem naopak sám musel ze zjevných důvodů propustit. Zůstali však ti nejlepší! Jsem za ně rád,“ říká Girten.

Ten má se svým týmem nepsanou dohodu. Na plat jim nesáhl. Mají jej pořád stejný, přestože nyní pracují méně, a až se otevře, bude připraveni pracovat na maximum a akceptovat přesčasy. „Doufám, že se mi to v létě vyplatí. Nemůžu totiž hned zase nabírat lidi zpátky, protože nevíme, jestli znovu nepřijde lockdown. Je to složité,“ říká Girten, jenž z těchto důvodů musel udělat rázné rozhodnutí.

Catering

„I proto, že nemáme dostatečně velký tým, pozměníme otevírací dobu,“ říká Girten, jenž se hodlá soustředit na silnější druhou polovu pracovního týdne. Od středy do pátku bude mít otevřeno od 8 do 22 hodin, zatímco v pondělí a úterý od 8 do 16 hodin. O víkendech bude mít zavřeno, což se rychle může změnit, nicméně volný čas zatím využije k rozšíření svého portfolia. Rozjíždí proto catering. Bašta z Lapeco na grilovačku nebo svatbu? Žádný problém. „Jsou lidé, kteří velké akce bez adekvátního servisu dělat nechtějí. Chytáme už promo a letáčky,“ slibuje Girten, jenž za poslední rok v restauraci maloval už třikrát! Volného času před každým znovuotevřením chtěl smysluplně využít a odstranit všechny nedokonalosti.

Restaurace La Petite Conversation.Zdroj: La Petite Conversation

Obchůdek

Největší novinku ale chystá na druhou polovinu roku. Jmenovat se bude La Petite Vitrine a sídlit bude na rohu Tyršovy ulice místo někdejšího psího salonu – hned vedle restaurace. Nyní se tam maluje a staví police. „Zprvu to od června bude spíše taková vitrínka, jak říká i název, ale ve druhé polovině roku tam chceme otevřít malý obchůdek s bohatou nabídkou belgických a francouzských delikates. Bude tam belgické pivo, francouzské víno, paštiky a tak dál. Navíc v zimě jsem investoval do mašiny na grilování francouzského sýru raclette, lidé se mají na co těšit.