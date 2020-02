V dalším díle retrospektivního seriálu popisujícího život na Ostravsku se podíváme do Polanky nad Odrou.

Polanka nad Odrou - jak jsme žili, 29. ledna 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Polanka nad Odrou je jedním z třiadvaceti obvodů statutárního města Ostravy a druhým největším co do rozlohy (17,24 kilometrů čtverečních). Součástí Polanky nad Odrou je Národní přírodní rezervace Polanská Niva a Chráněná krajinná oblast Poodří. Na jejím území se také jímá jodobromová voda, která se sedmikilometrovým potrubím vede do lázní Klimkovice-Hýlov.