Letní počasí přímo vybízí k projížďce na kole. Cyklisté si před sezónou často pořizují nové vybavení a staré nechávají ležet doma. Organizace Kola pro Afriku vybízí, ať lidé místo na skládku raději odvezou kolo do charitativního obchodu. Darovaná kola pak využijí děti v Gambii, aby se dopravily do školy.

Kola pro Afriku, Frýdek-Místek. | Foto: archiv Marcela Sikory

„Tam, kam směřuje naše pomoc, mají děti obtížný přístup ke vzdělání. Do školy je to mnoho kilometrů, které děti každodenně zdolávají pěšky, což je stojí energii a čas. Není tak výjimkou, že je rodiče nechávají doma,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů Roman Posolda. Charitativní organizace umožňuje dětem v Africe cestu ke vzdělání. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění tamních obyvatel.