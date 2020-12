Neomezit investiční projekty, kompenzovat jednotlivým radnicím výpadek financí spojený se zrušením superhrubé mzdy a dalších položek daňového balíčku a zejména vypořádat se s náklady na covidovou pandemii. To byly hlavní body, kterými se drželi či je museli vzít v potaz ostravští zastupitelé, když v pátek schvalovali návrh rozpočtu.

Méně peněz obvodům

„Sestavovat rozpočet na příští rok byla vskutku složitá disciplína. Nakonec máme vyrovnaný rozpočet ve výši 9,9 miliardy korun, což je o bezmála 1,1 miliardy méně než letos. Pětadvacet procent rozpočtu, tedy 2,5 miliardy korun, půjde na investice. Předpokládáme však, že se tato částka navýší v průběhu roku asi na 3,5 miliardy korun,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura s tím, že běžné výdaje jsou naplánovány na 7,4 miliardy korun.

„Šetřili jsme, kde se dalo. Snížili jsme nejrůznější granty a příspěvky našim příspěvkovým organizacím a o 13 procent oproti letošnímu roku také dotace městským obvodům,“ popsal primátor s tím, že město si klade za cíl vytvořit také 350milionovou rezervu pro účely vyrovnání výpadku spojených se zrušením superhrubé mzdy.

Co se bude stavět?

Na investice město počítá s asi 800 miliony korun více než v létě, a to právě v souvislosti s přijatým úvěrem. „Největší část investičních prostředků, asi 22 procent, půjde do vodohospodářských staveb. 14procentní podíl míří do kultury, výrazně zastoupení v investicích má i zdravotnictví, parkování, komunikace a chodníky, bytové fondy a obnova zeleně,“ popsala stručně investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, podle níž se budou podle plánu dokončovat velké investice započaté v letošním roce – Kulturní dům Poklad, bytový dům v Janáčkově ulici, historická budova Jatek – a přibudou nové: parkovací dům před městskou nemocnicí Ostrava, další revitalizace Havlíčkova nábřeží u Ostravice, obnova Grossmannovy vily či výstavba sportovní haly v Třebovicích.

Oproti původním plánům však město v příštím roce nebude dále odkládat prostředky do svých fondů na výstavbu koncertního sálu, kde je pro tuto chvíli dostatek prostředků na projektovou fázi, a modernizaci městské nemocnice.

K TÉMATU

Skladba rozpočtu Ostravy pro rok 2021



Výše rozpočtu: 9,9 miliardy korun

Příjmy: 8,3 miliardy korun

Dokrytí příjmů*: 1,6 miliardy korun

Výdaje: 9,9 miliardy korun



*Přebytek z rozpočtu z roku 2020, nevyčerpané fondy, čerpání investičního úvěru