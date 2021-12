Nebýt drobné anomálie, má Bělský Les téměř ukázkově trojúhelníkový tvar. Jedinou zvláštností je výkroj do Vaňkovy ulice na hranici se Starou Bělou, kde je rozeseta rodinná zástavba, která pro celistvost zůstala na sousedním katastru. Spousta lidí však považuje za hranici obvodu až Plzeňskou ulici v celé její délce a přiznávají tak neprávem Bělskému Lesu bezmála padesát domů, ale také vyhlášený podnik Dakotu.

Zatímco tady lidé přidávají, z druhé strany by Bělský Les nevědomky osekali a od Horní ulice jej přiřkli Dubině.

„Je to tak,“ přikyvuje místostarosta Otakar Šimík. „Plzeňská? Horní? Jsou to neviditelné čáry, které lidé až tolik neřeší. Stejně jako neví, že Bělský les, a teď mám na mysli skutečně les, nikoli čtvrť, vůbec nespravuje naše radnice. Cesta vedoucí od Dakoty do lesa jej dělí: to co je směrem na jih, patří Staré Bělé, to co je na sever směrem k Vistě na našem katastru, spravují Ostravské městské lesy a zeleň,“ vyvrací Šimík další mylnou domněnku obyvatel Bělského Lesa, který by kdekoli jinde se svými sedmi, ve skutečnosti spíše osmi tisíci obyvateli aspiroval na plnohodnotné město, v Ostravě je přitom jen malou čtvrtí jednoho z třiadvaceti městských obvodů.

Dávat ruce pryč by nebylo fér

Lesnatý porost – nesoucí paradoxně stejný název, jen s malým L – nejenže územně nespadá pod sousední čtvrť, ale ani jej neobhospodařuje radnice Ostravy-Jihu. Ta přesto finančně přispěla na pořízení grilovacích altánů, dětského hřiště, laviček a lanového centra i zaplatila dvě pítka či skluzavku.

„Důvod je prostý. Naši obyvatelé tuto lokalitu berou jako zelené srdce obvodu a jsou to oni, kdo tam nejvíce chodí odpočívat a relaxovat. Bránit se tedy, že s tím nemáme nic společného, by nebylo správné, jsme za přístupnost lesa rádi,“ říká mluvčí radnice Ostravy-Jihu Gabriela Gödelová.

Bělský les je skutečně ostravskou oázou klidu a pohody, nevydají-li se tam zrovna celé zástupy lidí. Pořádají se tam koncerty, letní kino, konají se tam nejrůznější běžecké závody a o čas v edukačním centru Ostravských městských lesů se školky a školy doslova perou.

Vyhledávaná čtvrť

Co nabídnout má ale i Bělský Les coby obytná čtvrť. Před lety byl u Plzeňské ulice na rozlehlé louce, dříve psím výběhu, vybudován pumptrack a workoutové hřiště, čímž se sice zmenšil i tak velkorysý prostor pro volný pohyb čtyřnohých přátel, ale prostranství ožilo i po jiné stránce. Radnice v oblíbeném volnočasovém místě zkoušela také mobilní wc, které se osvědčilo, proto by veřejné toalety v nejbližších letech ráda povýšila v důstojnější „smart“ variantu i s přebalovacím pultem pro maminky.

Bělskému Lesu nechybí pošta, zubní ordinace, několik restauračních a stravovacích zařízení, zdravotní středisko a poměrně značný prostor zaujímá také Základní a mateřská škola Bohumíra Dvorského. Lidé zde mají služby i přírodu na dosah ruky.