V Ostravě stávající podmínky nedostačují

Podle oblastí, podobně jako v Praze, mají odstupňovaný ceník také v Ostravě. V Moravské Ostravě a Přívozu stojí parkovací oprávnění pro obyvatele dvanáct set korun a jako první se před více než deseti lety zóny objevily v centru města a na Fifejdách, před zhruba pěti lety přibyly také na sídlišti Šalamouna. Jsou také ve Vítkovicích a Mariánských Horách a Hulvákách, tam se za první auto platí ročně 480 korun. Kratšího trvání mají zóny ve Svinově a ve Slezské Ostravě.

„Důvodem zřízení zón bylo, že lidé mířící na vlakové nádraží, nám parkovali ve všech okolních ulicích, protože parkování u nádraží bylo kapacitně nedostačující," řekl Deníku starosta Svinova Radim Smetana s tím, že omezení platí pro zhruba desítku ulic v okolí parkovacího domu u nádraží. Do budoucna by rád zóny rozšířil. „Řidiči začínají parkovat dál a dál," popsal starosta.

Pro tři oblasti, Františkov, Kamanec a Novou Osadu, platí regulované parkování ve Slezské Ostravě. „Ne že bychom neměli místo pro vlastní rezidenty, ale na Kamenci a Františkově nám parkovali lidé z centra mířící třeba na krajský soud nebo pracovníci magistrátu a v Nové Osadě pak i přes zákazové značky návštěvníci zoo," vysvětlil starosta Slezské Ostravy Richard Vereš, podle něhož je stávající systém funkční a změny bývají minimální. Radnice plánuje rozšíření zóny i pro oblast Hladnova, zvažovat pak bude sídliště Muglinov.

Ve Svinově i Slezské Ostravě je roční poplatek za první auto aktuálně 360 korun. „Naposledy se ceny parkovného ve městě měnily v roce 2019. Případné změny cen nyní nelze předjímat," uvedla ostravská mluvčí Gabriela Pokorná.

Parkovací domy impulsem pro změnu

A to proto, že magistrát, který určuje parkovací politiku ve městě, do budoucna chystá celkovou změnu koncepce. „To, co nás tlačí ke změně a na co by se obyvatelé měli těšit, jsou parkovací domy, kam jako město směřujeme vysoké stamiliony. Pokud v nich ale nikdo nebude parkovat a lidé budou svá auta odstavovat punkově po okolí, tyto investice se zmaří," řekl Deníku místostarosta centrálního obvodu a člen dopravní komise města David Witosz, podle něhož je systém historicky nedořešený a má své mouchy, proto se ke stávajícímu stavu příliš vyjadřovat nechce. Na jednotném parkovacím systému pro celé město už se pracuje.

Neznamená to však, že by pro Porubu, Jih, centrum a jiné části měla platit úplně totožná pravidla. „Opakovaně říkám, že pro velké obvody musí, samozřejmě v jejich součinnosti, vzniknout řešení na klíč. Když bude strážník řešit případ, musí mu zařízení fungovat po celém městě," řekl Witosz, který si dokáže představit vyšší cenu za rezidentní karty, zároveň však odmítá skokové zdražování. „Udělejme systém a každý rok jej cenově aktualizujme. Trápí nás tu nešvar, že něco zavedeme a dlouhé roky na to nesáhneme. A nic nenaštve občany víc než skokové zdražování. Takže ano, 1200 korun je pode mě málo, ale odmítám skokové zdražení na tři tisíce," popsal Witosz, podle něhož by jinou cenu za parkování měli platit rezidenti a jinou návštěvníci.

Ekonom Lukáš Kovanda ale nyní zdražování městům nedoporučuje. „Domácnosti jsou zdecimovány vysokými cenami posledních let, vysokým nárůstem. Ekonomika se nyní sbírá z inflačního šoku. Důvěra domácností v ekonomiku sice roste, ale nemyslím si, že zrovna v oblasti parkování by nyní mělo a muselo docházet ke zdražování," zamyslel se ekonom.