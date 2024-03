V Ostravě se koná oblíbená dvoudenní prodejní výstava Včela. Podívejte se, jaké produkty jsou k dostání. Včelařů jsme se zeptali, jaká bude letošní sezona a jak to vypadá s cenou medu.

V Ostravě se koná ráj pro milovníky medu. Jaká bude podle včelařů sezona? | Video: Deník/Petr Jiříček

Pro milovníky včelích produktů jsou od pátku na Výstavišti Černá louka k dostání nejrůznější tinktury, propolisové masti, domácí medovina a nejrůznější typy medů, od květového přes akátový a lipový až po ovocný a řada dalších produktů, pro včelaře pak nezbytné příslušenství a mnohdy zejména rady.

Někdy je to ale i pro včelaře věštění z křišťálové koule. To zejména, když přijde řeč na letošní sezonu a cenu medu. „Nevím, jaká bude letošní sezona, ale nevypadá to vůbec dobře. Včelky poletují celou zimu, to je špatně, měly si odpočinout,“ říká Jiřina Turčínová z včelařství Včelaprodukt z Dolních Dunajovic na jižní Moravě. Negativum podle ní bude také predikované sucho a hrozba pomrznutí brzy kvetoucích stromů.

„Bojím se, že sezona bude stát za houby a včelky zeslábnou. Dokud ale med nebude v konvích a sudech, nedá se říct, jestli bude, nebo ne,“ říká včelařka.

Spoustu proměnných vidí i Maroš Kožák ze slovenského Včelárstva Kožák. „Ještě je brzy hovořit o vývoji ceny, jaká letos bude. Nevíme, jaké budou snůšky, vše závisí od toho, kolik medu snesou včely, od toho se odvine cena. Čím více medu bude, tím bude levnější, když ho bude málo, cena poroste,“ říká včelař, který do Ostravy na tematickou prodejní výstavu zavítal poprvé.

V širším kontextu se na problematiku dívá František Lednický, z Včelařství Sedláček z jihomoravských Bučovic. „Budeme rádi, když ceny medu udržíme takové, jaké jsou a nebudeme muset naopak zlevňovat, protože to, co se děje v zemědělské politice v Evropě je otázka vraždy zemědělství, krajiny a jejího obhospodařování. Dovozy ze všech koutů světa budou vždycky levnější, a to platí i o medu,“ říká zástupce Včelařství Sedláček, který třetím rokem drží cenu na 200 korunách.

„Máme tedy ceny stejné jako v západní Evropě, s tím malým rozdílem, že oni to mají za půl kila, a my za kilo,“ říká s úsměvem František Lednický, podle něhož je víc než devadesát procent návštěvníků výstavy včelařsky zaměřených, sotva desetina jich chodí pouze za medem a dalšími produkty.