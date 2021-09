Jaké budou Ostravské Vánoce v roce 2021? Do centra se vrátí živý vánoční strom

Nejočekávanější akce závěru roku v Ostravě bude mít letos novou podobu i více míst konání. Řada tradičních míst v centru města projde co do vánočního charakteru zásadní proměnou, přesunutím ledového kluziště se navíc centrum Vánoc v Ostravě nově rozšíří o náměstí Dr. Edvarda Beneše. Jaké se chystají další novinky a na co se těšit? Více v článku.

Vánoce v Ostravě. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Dramaturgie se opírá především o lokální umělce a podnikatele a po šesti letech vrátí do centra města živý vánoční strom. Ostravské Vánoce, které ponesou nový vizuál, letos proběhnou v termínu 26. 11. 2021 až 2. 1. 2022 s celkovým rozpočtem bezmála 14 milionů korun. Mezi první představené headlinery patří ostravská kapela Buty a skupina Nebe z Havířova. „Ostravské Vánoce jsou událostí celoměstského charakteru s ambicí nabídnout Ostravu jako lákavé místo k návštěvě i v době adventu. Cílem je propojit vánoční aktivity v centru města s programovou nabídkou dalších městských kulturních a jiných organizací,“ vysvětluje primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura. Ostravský mrakodrap: jedna věž, 230 metrů. Novou podobu představí v září Přečíst článek › Do programu se tak zapojí například Ostravské muzeum, Galerie výtvarného umění nebo Janáčkova filharmonie Ostrava. Pestrá nabídka kulturního i doprovodného programu tak ovládne tradiční i nové lokality. „V rámci dramaturgie se soustředíme na to, aby se návštěvníci Vánoc v Ostravě prošli od nově zapojeného náměstí Dr. Edvarda Beneše až po Prokešovo náměstí naprosto přirozeně, a aby je i dosud známá místa v adventním čase něčím příjemně překvapila,“ přibližuje záměr propojení náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová. Více míst konání a bohatší doprovodný program Novinkou oproti minulým letům je zapojení nám. Dr. Edvarda Beneše., které se stane centrem tzv. partnerské klubové scény, kde se o program během adventních víkendů postarají postupně oblíbené ostravské kluby Dock, Etáž, Barrák Music Club a Klid a zároveň se na něj v nové podobě přemístí ledové kluziště. Vizualizace vánočního kluziště na náměstí Dr. E. Beneše.Zdroj: Ostravské Vánoce „V letošním roce kluziště ve spolupráci s jeho provozovatelem, městskou společností Sareza, rozšíříme o atraktivní ledové chodníčky,“ prozrazuje náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová s tím, že by město do programu rádo vtáhlo také městské sportovní kluby. „Nevylučujeme ani možnost exhibičních vystoupení či zápasů. Vánoce obecně nejsou jen o kultuře, v adventním čase chceme dát prostor také milovníkům sportu,“ dodává Hoffmannová. Hlavní scéna bude stejně jako v minulých letech umístěna na Masarykově náměstí. Zde se i letos mohou návštěvníci těšit na oblíbené vyhlídkové ruské kolo. Centrální prostor náměstí bude zdobit živý vánoční strom a v jeho okolí budou rozmístěny prodejní stánky s gastro sortimentem a drobným dárkovým zbožím s vánoční tématikou. Sériový vrah Biederman chce na svobodu. Přimluví se Kajínek? Přečíst článek › Pozadu nezůstane ani program na Jiráskově náměstí, kde ve spolupráci s partnerem akce OZO Ostrava vznikne dětská zóna pro rodiny s dětmi i další návštěvníky. Vánoční nálada zavládne také na Prokešově náměstí, které se letos co do vánoční atmosféry zcela promění. Původní výzdobu, jíž dominoval vánoční strom, nahradí jedinečná umělecká plastika dle návrhu renomované výtvarnice Eriky Bornové. Její instalace vznikne ve spolupráci s Markem Pokorným z Galerie Plato a Národním divadlem moravskoslezským. Ostravské Vánoce v roce 2021.Zdroj: Ostravské Vánoce Kulturní program a první headlineři Dramaturgie Ostravských Vánoc se opírá především o regionální umělce, organizace a klubovou scénu. Mezi první headlinery patří ostravská kapela Buty a skupina Nebe z Havířova. Do programu se zapojí řada městských organizací, mezi nimi také Národní divadlo moravskoslezské nebo zmíněná Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO). VIDEO: Loupež za bílého dne v Porubě Přečíst článek › „Ve spolupráci s našimi hosty připravujeme speciální sváteční audiovizuální program, který nabídneme návštěvníkům Ostravských Vánoc opakovaně po tři sobotní podvečery přímo na hlavní scéně na Masarykově náměstí,“ zve ředitel JFO Jan Žemla a dodává: „Dramaturgie osloví všechny věkové kategorie. Zazní mimo jiné pohádková hudba z Popelky, Harryho Pottera nebo Labutího jezera.“ Ostravský vánoční strom Po šesti letech se do centra města vrátí živý vánoční strom. Bude vysoký asi 12 metrů, stát bude na tradičním místě na Masarykově náměstí a poskytnou jej Ostravské městské lesy a zeleň. „Letošní vánoční strom bude mít pro Ostravu výraznou symboliku. Rozhodli jsme se jeho prostřednictvím vrátit život do centra města a podpořit znovuoživení kultury a společenského dění v celé Ostravě,“ říká náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová. Příběh ostravského vánočního stromu od jeho výběru až po instalaci na Masarykovo náměstí, budou moct lidé sledovat na sociálních sítích města a Ostravských Vánoc a ve vysílání Hitrádia Orion, jež je mediálním partnerem akce. Nová vizuální podoba Nová vizuální podoba Ostravských Vánoc je inspirována industriálním duchem Ostravy, v souladu s progresivním přístupem vedení města je však industriální dědictví prostřednictvím nového vizuálu prezentováno v moderním stylu. Tvrdě a nekompromisně! Karviná chce přitvrdit v boji s nepřizpůsobivými Přečíst článek › „Při tvorbě vizuálu jsme měli zásadní podmínku, aby grafika působila moderně a nadčasově. Výsledek znázorňuje motiv potrubí, které přenáší do vánoční tématiky a využívá jej při tvorbě jednoduchých piktogramů. Tyto objekty pak vizuálně působí až plasticky, jelikož jsou z různých stran jinak čitelné,“ vysvětluje za realizátora Ostravských Vánoc obchodní ředitelka výstaviště Černá louka. Miriam Lehocká. Vizuál vznikl v dílně ostravské komunikační agentury Mattbox.cz. Ostravské Vánoce v roce 2021.Zdroj: Ostravské Vánoce Rozpočet Ostravských Vánoc 2021 Celkový rozpočet Ostravských Vánoc 2021 činí bezmála 14 milionů korun, což je zhruba o zhruba dva a půl milionu korun více než v roce 2019. „Statutární město Ostrava Vánoce financuje částkou 8 milionu korun,“ přibližuje náměstkyně Bajgarová. Na finančních nákladech spojených s konáním Ostravských Vánoc se pak podílí i další partneři, zejména městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a další produktoví a mediální partneři. „Nezanedbatelnou částku z celkového rozpočtu (cca 3, 5 milionu korun) na sebe navíc musí akce sama vydělat,“ uzavírá Zuzana Bajgarová. Organizátorem Ostravských Vánoc 2021 je statutární město Ostrava, které jejich realizaci letos poprvé svěřilo výstavišti Černá louka. Akce se uskuteční v termínu od 26. 11. 2021 do 2. 1. 2022. Veškeré informace o programu, změnách spojených s vládními nařízeními kvůli koronavirovým opatřením a partnerech akce najdete na www.ostravskevanoce.cz.

