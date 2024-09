Pod názvem Křehká bezpečí představí svou výtvarnou tvorbu od 5. září (17 hodin) v ostravském Výtvarném centru Chagall v Repinově ulici. Ještě před vernisáží poskytl Deníku rozhovor.

Výstavu jste nazval Křehká bezpečí. Proč?

Moje současná ostravská prezentace není tematická. Jedná se nejenom o obrazy, ale budou zde zastoupeny také práce na papíře, tedy různorodý výběr od roku 2009. A proč Křehká bezpečí? Nevím, asi proto, že nejde o nějaké příliš expresivní opusy, ale spíše díla pro pohodovějšího návštěvníka výstavní síně.

V ostravském Chagallu nevystavujete poprvé. V minulosti jste nabízel veřejnosti třeba obrazy s krajinářskými motivy z Francie, kam jste pravidelně zajížděl. Trvá to dodnes?

Ne, toto období už skončilo v době covidu, kdy jsem bohužel nemohl do Francie vycestovat. Ale upřímně řečeno, s přibývajícími lety mě někdy tyto cesty začaly i trochu unavovat, takže už tam momentálně nejezdím. Ale tím nechci říct, že mám o nová témata nouzi. Ba naopak, pokud jde o malování, jsem skoro v jednom kole…

Takže malování zvítězilo nakonec nad herectvím?

Tak až bych to nedefinoval, ale myslím si, že jako herec jsem řekl poslední slovo, jak se říká, stáhl roletu a bez inventury „odešel“. Ať si to také zase užijou mladší…

Na minulé ostravské výstavě bylo mezi návštěvníky podstatně větší procento žen, a to poměrně rozličného věku. Čemu to přisuzujete?

Přiznám se, že jsem to nikdy nepočítal. Samozřejmě, že je pro mě velmi potěšitelné, když o moji práci projevuje veřejnost zájem a v případě žen mě to těší dvojnásob. Vždycky je to jakási zpětná vazba na moji tvorbu a mám z toho radost, proč to nepřiznat…

Před časem se na trhu s uměním objevila falza vydávající se za vaše obrazy. Je tomu tak i nyní?

Detailně nemám přehled, ale občas se to tak stává. Nevím, co si falzifikátoři od toho slibují. Ano, mrtvý autor se už nemůže bránit, ale proč se ještě navíc pouštějí do žijících tvůrců. Nepochopím…

Pokud vím, v současné době o vás vzniká filmový dokument…

Režisérka a scenáristka Pavla Petráková Slancová o mně natáčí časosběrný dokument a měla by být také přítomna s kameramanem na ostravské vernisáži 5. září.