Hejtman Jan Krkoška byl dnes u soudu v Praze uznán vinným z uplácení a účasti na organizované zločinecké skupině. V reakci na to se rozhodl rezignovat na funkci prvního muže Moravskoslezského kraje a vystupuje z hnutí ANO. O dalším osudu ve vedení kraje se rozhodne. O soudním líčení a obžalobě v úterý exkluzivně informoval Deník.

Advokát Tomáš Sokol a souzený hejtman Jan Krkoška hodnotí rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2. | Video: Milan Holakovský

„V reakci na dnešní rozhodnutí soudu rezignoval hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška na svou funkci,“ informovala média ve čtvrtek kolem 11. hodiny mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová s tím, že se Jan Krkoška zároveň vzdává pozice zastupitele Moravskoslezského kraje.

Krátce poté se ke svému rozhodnutí vyjádřil i sám Jan Krkoška. „Po dnešním rozhodnutí soudu a pečlivém zvážení všech okolností jsem se rozhodl rezignovat na funkci hejtmana a zastupitele Moravskoslezského kraje. Zároveň vystupuji z hnutí ANO. Dnešní soudní líčení se týkalo dvanáct let staré záležitosti a nemá nic společného s mým aktuálním působením v politice. Nechci ale, aby celá záležitost vrhala špatné světlo na hnutí ANO a na Moravskoslezský kraj,“ uvedl Krkoška s tím, že si váží práce lidí kolem sebe a nedopustí, aby jeho chováním byla znehodnocena. „Nyní se budu naplno věnovat očištění svého jména a z veřejného prostoru se stáhnu,“ řekl Jan Krkoška.

Přizná se? Hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška dnes stane před soudem

Po soudním jednání už s jednoznačnou zprávou přispěchal i šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Okamžitě musí skončit jak v hnutí ANO, tak ve své funkci. Podvedl a poškodil celé hnutí a očekávám, že předsednictvo o jeho vyloučení rozhodne bez odkladu,“ řekl Babiš Seznam Zprávám.

Krajský předseda ANO Josef Bělica uvedl, že v hnutí je zavedený proces, který bude dodržen. „Včera v noci jsem s panem Krkoškou mluvil a on byl připravený rezignovat na pozici hejtmana. Neznám detaily z toho soudu, ale samozřejmě to budeme v rámci hnutí řešit poměrně rychle tak, jak to děláme vždycky. Sejdu se s kolegy ze zastupitelského klubu, sejdu se s koaličními partnery a budeme tu situaci řešit v řádu dní," poznamenal. K Babišově požadavku na odchod Krkošky z funkce i hnutí ANO řekl, že v hnutí jsou poměrně striktně nastavená pravidla. „Prostě vždycky jsme to posuzovali padni, komu padni," dodal.

Krajská koalice bude jednat, co dál

Kdyby Krkoška nerezignoval na funkci a nevystoupil z hnutí, bylo o tom ANO připraveno obratem jednat. Už zítra má mít Krkoška na krajském úřadu jednání s koaličními partnery. Právě tam se rozhodne víc. „O dalším postupu budou zítra na krajském úřadu jednat lídři koaliční ‚krajské vlády‘ – předsedové klubů hnutí ANO, ODS a TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD,“ potvrdila mluvčí Birklenová.

Obvodní soud pro Prahu 2 Krkošku dnes uznal vinným z účasti na organizované zločinecké skupině, s tím sice Krkoška nesouhlasí, k uplácení lékařů farmaceutickými firmami se však přiznal. Soud mu udělil peněžitou pokutu ve výši 200 tisíc korun.O obžalobě hejtmana z trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině informoval Deník exkluzivně v úterý. V letech 2009 až 2012 působil Krkoška ve společnosti Interchemia Praha, odkud měly putovat úplatky lékařům za to, že budou přednostně předepisovat léky konkrétních farmaceutických společností.

Celkem měly být předány úplatky za zhruba 12 milionů korun. Do kauzy je zapojeno na 200 lidí, případ několik let rozplétala a vyšetřovala Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem. Současný hejtman kraje Jan Krkoška patřil mezi poslední stíhané. Hrozilo mu až deset let vězení.